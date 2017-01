Aarón Galindo: "Hay que responder en la cancha"

Google Plus

Foto: Deportivo Toluca

El Deportivo Toluca en el año de su Centenario se encuentran emocionados, sabiendo que si llega un título a las arcas del cuadro rojo sería darle formalidad al proyecto de Hernán Cristante, así lo manifestó el veterano defensor Aarón Galindo .

"Presión no, hay compromiso. Hoy todos los hablamos, que este año del Centenario, del Estadio, hicieron una inversión importante en los refuerzos, es importante darle una alegría a la afición y bueno, todos lo hablamos, se trabaja muy fuerte y hay un compromiso muy fuerte del equipo, eso yo lo respiro en el vestuario, por conseguir algo, por darle una alegría a la institución, a la gente que se lo merece y tenemos toda la fe de que este pueda ser el torneo", señaló.

Personalmente, el defensor espera que este Clausura 2017 sea el año de su repunte, ya que en el Apertura 2016 su rendimiento vino a menos: "El pasado torneo tuve una lesión que me mermó, me dejó fuera algunos partidos. En lo personal me siento bien, estoy contento con este grupo, que han venido a conformar un muy buen grupo en lo profesional y en lo personal eficaz ha sido la adaptación de ellos con el grupo y bueno, con ellos y con los que ya estábamos antes buscar el objetivo que es primero entrar a la liguilla y luego, pelear por el título".

Sobre la adición del pampero Rubens Sambueza, el central aseguró que el ex jugador del América le aportará mucho al juego ofensivo de los escarlatas."Es un jugador de calidad, lo ha demostrado ya en el fútbol mexicano, en los clubes que ha estado, es un jugador ya de nombre, viene a formar un grupo que está unido, que en lo futbolístico se ha visto fortalecido por los jugadores que han llegado y con su llegada viene a sumar, haremos lo posible para que se adapte lo más rápido posible y aporte al objetivo común".