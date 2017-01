Gabriel Hauche: "Queremos seguir encontrando la idea de juego"

(Foto: Deportivo Toluca)

Después de haber comenzado de gran forma su participación en el torneo Clausura 2017 de la Primera División tras haber goleado al conjunto de Atlas, el Deportivo Toluca regresó este martes a sus prácticas, para comenzar a prepararse de cara a su partido ante América en el remodelado Nemesio Díez.

De cara al próximo encuentro, Gabriel Hauche comentó que tratarán de seguir teniendo un buen accionar futbolístico: “Es un partido importante porque queremos seguir sumando de a tres y queremos seguir encontrando la idea de juego, tener muchos más partidos como el que hicimos el domingo y el objetivo cercano hoy es América. Es un partido para disfrutarlo, para poder hacer las cosas de la mejor manera y poder sumar los tres puntos”.

A la vez, agregó lo que Rubens Sambueza le aportará a la escuadra mexiquense: “La jerarquía que tiene él, la trayectoria, lo que pueda aportar dentro de la cancha, para nosotros es muy importante, ojalá todos estemos en la sintonía de ayudarlo y que él nos ayude a nosotros, es lo principal y ojalá que tengo mucho éxito en esta etapa con nosotros y que le vaya de la mejor manera”.

Al ser cuestionado acerca de cómo espera que se dé el choque frente a las 'Águilas', quienes disputarán su primer cotejo de la competencia, mencionó: “Durísimo, ellos van a querer iniciar de la mejor manera, tienen jugadores nuevos que van a querer imponerse desde el primer minuto, partido peleado como lo son todos en la liga mexicana y ojalá nosotros tengamos un desempeño igual o mejor al que tuvimos el domingo, y ojalá podamos ganar el partido”.

Finalmente, el atacante de los 'Diablos' dijo cómo se sintió en su debut con la camiseta escarlata: “Es parte de lo que me pidió Hernán, llegar al área rival, ayudar en el mediocampo, es lo que venía haciendo en Tijuana y no me pidió algo que no podía hacer. Me sentí bien, me sentí cómodo y a medida que pasen las semanas, los partidos, me iré sintiendo mejor”.