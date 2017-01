Google Plus

Previa Toluca - América: bienvenida infernal

Tras un arranque de liga que tuvo desde partidos muy serios hasta partidos con ritmo de jornada 16, llegamos rápidamente a la segunda fecha con un duelo que promete mucho, que tiene varios ingredientes a probar: la reinauguración del Nemesio Diez, centenario de Toluca, Sambueza ante su ex equipo, América debuta en la liga tras pedir permiso, Marchesín en el arco... en fin, todo esto y lo que siempre engloba un 'Diablos Rojos'-'Águilas', una rivalidad con mucho sabor ante un lleno que espera un espectáculo por la calidad de los planteles y por la obligación que ambos conllevan.

Toluca, un nuevo centenario

Ante un 2016 en el que vivimos dos centenarios, el de América que terminó en decepción total para propios y extraños, así como el de Atlas en donde el desenlace es el de siempre. Toluca es precavido y no planea quedarse con las manos vacías, para eso reforzó lo justo un plantel que desde el semestre pasado se veía sólido, a esto le agregamos que su estilo de juego es básicamente lo que pretende Cristante, sin duda y a título personal, los escarlatas son serios contendientes a levantar el trofeo, lo que le significaría alcanzar al 'Rebaño Sagrado' en números. Poco se ha tomado en cuenta la peligrosidad de los rojos en esta campaña, tiene hombres de jerarquía, línea por línea: Talavera, Da Silva, Barrientos, Uribe, por decir algunos, su ataque es lo mejor que tiene, absolutamente nada que envidiarle a los otros equipos del balompié azteca. Otro platillo que se antoja es ver a Rubens Sambueza con los locales, un jugador bastante polémico desde su estancia en Estudiantes y en frente tendrá un equipo con el que hace menos de un mes se encontraba disputando la final, aunque es complicado que inicie por lo que vienen haciendo sus compañeros, sobre todo el 'Pitu' que es quien ocupa su lugar en cancha.

América renovado

No es nuevo que América haga limpias de plantel, en su momento le tocó a Antonio Mohamed realizarla y como recompensa bordó la estrella 12, hoy lo hacen de manera atrevida por ser ventana de invierno, dejó ir a dos jugadores que llegaron a ser pilares en su mejor momento como Moisés Muñóz y Rubens Sambueza además de las ventas de Ventura Alvarado, Osvaldo Martínez y Hugo González, ante esto se reforzó con Óscar Jiménez, Agustín Marchesín, Cristhian Paredes y a espera de ser oficial Cecilio Domínguez, falta ver si se logra concretar otro más antes del deadline que es el día 31 de enero, esa es la intención de la directiva azulcrema. El conjunto amarillo ya cuenta con la baja de Paredes quien viaja a Sudamérica con la Sub-20 guaraní, además de la ausencia de Goltz por expulsión y la ya sabida de Paul Aguilar por lesión.

Algo a observar es si el estilo de juego está mucho mejor desarrollado, ya con un poco más de trabajo y tiempo de Lavolpe en la plantilla en lo que será un semestre clave para el 'Bigotón', buscará una revancha a nivel equipo e individual, pues en palmarés ha quedado a deber.

América iniciaría con línea de 4 en el fondo, Valdez, Aguilar, Edson y Samudio; 4 en la media, William, Guerrero, Ibarra y Arroyo; 2 adelante, Oribe Peralta y la incógnita de si aparece Romero o Darwin quien aún no tiene futuro definido, su fuerte claramente son las bandas con la velocidad de los ecuatorianos añadiéndoles a Miguel Samudio que tiene un ida y vuelta constante.

Pablo Barrientos

Como mencionamos anteriormente, Toluca tiene varios jugadores para ponerles la lupa pero el más talentoso apoda 'Pitu', cayó como anillo al dedo desde el certamen pasado, llegó tarde hay que decirlo, pero valió la pena, no necesitó de pretextos como la altura, la adaptación, conocimiento, etc. respondió con números, actuaciones. Se caracteriza por la educada zurda, la capacidad técnica, la precisión y el disparo de larga distancia. No hace mucho, Mohamed lo quiso traer a nuestra liga cuando dirigía a las mismas 'Águilas', el argentino militaba en Catania. Mucho de su talento y de su madurez se debe a que ya probó las mieles del fútbol europeo, resaltó entre aquel equipo que descendió a Serie B, anotó goles importantes a equipos grandes y dio buenas demostraciones. Ahora viene otro tema, la competencia interna, tiene atrás a Gómez además de Sambueza, seguramente Cristante exprimirá sabia y correctamente a su conjunto.

Oribe Peralta

Ante la salida de varias figuras americanistas, Oribe se queda como uno de los experimentados, de los que más se entregan y rinden. También así considerado por Lavolpe, el 'Cepillo' queda como capitán, que aún sin gafete lo es. Su definición mortal, el jugar de espaldas, cubrir la pelota, los movimientos sin esférico, además de lo extra cancha que te aporta, el desesperar al rival, provocar penales entre otras cosas. Por lógica, Romero debería de estar un escalón encima del lagunero, por números lo está, pero para llegar a ser un referente le falta primero que nada la actitud y posteriormente el compromiso aunado a un estado físico que le de para durar los noventa minutos a buen ritmo, algo que el artillero mexicano tiene sin importar los 32 años de edad con los que cuenta, el sacrificio en el balompié actual es fundamental, incluyendo a los delanteros, el pressing aporta y crea bastantes oportunidades y márgenes de error del rival, Oribe lo hace a la perfección.