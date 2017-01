Hernán Cristante asegura que Toluca puede dar más

Google Plus

(Foto: Deportivo Toluca)

Los 'Diablos' del Toluca han comenzado con el pie derecho su participación en el Clausura 2017, torneo en el que festejarán su Centenario. La tarde de este domingo, en su regreso al remodelado Estadio Nemesio Díez, los 'Rojos' consiguieron su segundo triunfo del certamen tras derrotar al conjunto de América.

Posteriormente al resultado positivo, Hernán Cristante expresó su felicidad por sumar otros tres puntos y por haber regresado al 'Infierno': “Estas victorias te suman al ánimo, te dan cierta tranquilidad, el marco espectacular, me encanta el estadio. Hoy cuando estaban los chicos calentando fueron muchas emociones, me gusta lo que se ve. Obviamente cuando ganas las cosas se disfrutan más, pero bien, contento porque el equipo hizo un gran esfuerzo, había mucha ansiedad, volver a casa, tener enfrente un equipo como el América implica muchas cosas y hoy lo resolvieron bien”.

A la vez, bromeó al declarar que lo único que faltó para tener una tarde espectacular fue ingresar de cambio: “El partido soñado hubiera sido sacar a 'Tala' y entrar yo. Sí tenía las ganas increíbles de jugar; son sensaciones".

Cambiando de tema, consideró que tienen las armas suficientes para convertirse en uno de los serios candidatos al título de la Liga MX: “Ser un equipo protagonista, ser un equipo que busque siempre ser ofensivo, siempre ganar, controlar los momentos del partido tanto a favor como en contra, esas son mis expectativas, que el equipo siga levantando. Creo que el equipo tiene para dar más todavía”.

El director técnico de los 'Escarlatas' afirmó tener claro que no pueden perder el piso por sólo dos victorias: “Tengo los pies sobre la tierra, sabemos que todos los partidos que vienen van a ser tan complicados como este o más, entonces no podemos creernos que ya hicimos algo, todavía no hicimos nada”.

Para finalizar, resaltó el gran apoyo que tuvieron por parte de sus seguidores mexiquenses: “La gente estuvo espectacular. Hablan de que en Toluca hay una afición fría, pero yo creo que es una afición exigente, hoy apoyaron, en todo momento estuvieron, y no me queda más que darles las gracias”.