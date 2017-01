Rodrigo Salinas: "Queremos ganar los puntos"

Foto: Deportivo Toluca

Rodrigo Salinas, jugador de los Diablos Rojos del Toluca, resaltó las virtudes de su equipo en el inicio del Clausura 2017 y la Copa MX.

Sobre su recibimiento en el club 'Escarlata', comentó: "Desde que llegué me encontré con un gran grupo, creo que me han arropado muy bien tanto el cuerpo técnico como mis compañeros y me he sentido muy cómodo en los trabajos, en los entrenamientos y también en los partidos me he sentido muy bien, al igual que el equipo".

Acerca el trabajo del equipo de Toluca, dijo: "Desde la pretemporada se trabajó muy fuerte, tenemos un objetivo que es en el Centenario del equipo hacer las cosas muy bien y creo que vamos por buen camino, hay que seguir así con el futbol que hemos demostrado y con la contundencia que hemos tenido".

El lateral, también rescató el buen trabajo que se ha hecho en el inicio de año: "Todos mis compañeros están trabajando fuerte, ya lo hemos visto en la Liga, ayer lo vimos en la Copa, que la competencia está fuerte. Creo que vamos de menos a más, trabajando fuerte para hacer bien las cosas y se ha visto reflejado en los partidos".

Sobre su rival del domingo, destacó: "Ellos juegan en la parte del descenso, son los equipos que se hacen más difíciles porque ellos vienen a sacar los puntos más posibles para ellos porque sabemos que es la quema del descenso si dejan ir puntos, pero nosotros haciendo nuestro futbol, estando con lo que nos pide las indicaciones el profesor, bien parados atrás y a la hora de atacar ser agresivos".

Por último, habló se lo que espera del cuadro comandado por Sergio Bueno: "Conociendo al profe Sergio Bueno, creo que su equipo siempre es muy ordenado atrás, no le gusta que se parta su equipo, lo vi el partido contra Pachuca, hizo un gran juego que a lo mejor merecía más, pero nosotros estamos con un gran paso, seremos locales y queremos hacer nuestro partido y ganar los puntos".