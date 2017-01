Talavera - Muñoz: portería tricolor

Google Plus

(Foto: VAVEL - Chiapas)

Toluca tiene en planes seguir con un invicto de tres partidos en lo que es el año de su centenario y qué mejor manera que hacerlo en casa. El cotejo pasado, frente América en la 'Bombonera', demostraron superioridad en gran lapso del partido, la hicieron valer con goles, llegadas y control de resultado. El conjunto rojo tiene jugadores que marcan diferencia además de un plantel basto digno de candidatearse por el título.

Por otra parte, Jaguares de Chiapas se encuentra estable económicamente a pesar de todas las versiones e historias que han surgido y se han dicho por parte del resto de la prensa nacional, misma que especula aún existen adeudos a ex jugadores. Pero por el lado deportivo, que es el más importante, los felinos dejaron una muy buena impresión en la 'Bella Airosa' complicándole a los Tuzos el trámite de la victoria, además cuentan con una plantilla extensa y varios de esos jugadores con calidad probada, un ingrediente que ayuda en el tema del descenso, una losa pesada que cargarán hasta final de temporada.

Alfredo Talavera ha tenido un bajón de nivel notable desde su regreso de Olímpicos, pero no ha dejado de regalarnos grandes atajadas, así como de ser vital para mantener algunos resultados, apenas y ha recibido dos goles en las dos jornadas, uno en una contra y otro de penal. 'Tala' es un jugador proveniente de la escuela de Oswaldo Sánchez, muy similar sobre todo en sus actitudes y después en algunas de sus técnicas como la de engancharse con el rival, retener la pelota mucho tiempo, tirarse cuando no es necesario, despejar al borde del área, entre otras. Se le destaca por los reflejos a corta distancia, el control con los pies y el liderazgo con la visión desde el fondo, en cuanto a las salidas en balones parados hemos visto que no son su fuerte.

Moisés Muñóz nos demuestra cómo debe ser un profesional en este deporte, su actitud desde la salida de América hasta su llegada, así como primera actuación con Jaguares es de destacarse. Fue factor importante ante Pachuca para no recibir más anotaciones. Lo que lo caracteriza son sus buenas salidas en el aire, atajadas de tiros a media y larga distancia, buena salida, pases largos correctos, los penales y por supuesto que se le da ser un líder, un capitán en donde esté. Uno de sus defectos es el mano a mano con el jugador rival, no mide bien su espacio, no sabe achicar en esas situaciones.