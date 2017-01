Hernán Cristante: "Tuvimos situaciones como para irnos arriba"

Foto: Deportivo Toluca

El director técnico, Hernán Cristante, reconoció el mal resultado, a pesar de las opciones que genararon y las malas decisiones arbitrales que pudieron darles la ventaja de irse al frente en el marcador, sin embargo, se fue satisfecho por la actitud de su equipo.

Sobre el arbitraje, que anuló dos goles legitimos al equipo, el primero al minuto 38 y el segundo en el 70' del tiempo complementario, y que además pudo mantenerlos en la cima de la clasificación, el estratega, dijo: "Algo recurrente, es normal que los árbitros se equivoquen y a veces cuando tienen dudas decidan por lo más fácil, pero nos ha pasado, no es la primera vez, hay equipos que generan simpatías y hay equipos que generan antipatías, yo creo que somos un equipo antipático, parece que no gustamos. Ante la duda la bandera abajo, así dice el reglamento, así es el espíritu del reglamento y es al revés, entonces ni hablo de los árbitros porque se equivocan, pero nosotros no somos muy simpáticos para ellos porque es recurrente, no es la primera vez que nos pasa".

Acerca del accionar de su equipo en el partido, que venía de una racha positiva y que se fue apagando desde la jornada pasada en la derrota ante Jaguares de Chiapas, Hernán comentó: "Un empate no es malo viendo al equipo que hay enfrente, lo bien que juega, pero hubo situaciones de ambos lados y creo que tuvimos situaciones como para irnos arriba, poder manejar un poco más el partido, era un partido así. Me voy contento y satisfecho por lo que hicieron los chicos dentro de la cancha, la verdad hoy se entregaron, dieron lo que tenían, hicieron buen futbol mientras se pudo, fueron intensos. Tener un plantel así con esa determinación es importante, para mí es de estar tranquilo".

Los 'diablos' rojos comenzaron un torneo completamente motivados por la celebración de su centenario, sin embargo, han tenido una pequeña baja en los resultados que los ha afectado anímicamente: "La primera mitad controlamos un poco mejor, en la segunda el partido se nos diluyó un poco más en cuanto a tener el control, pero se partió también, así como ellos tuvieron situaciones nosotros también las tuvimos, me parece que nos faltó más tránsito de pelota en el segundo tiempo, tener un poco más de juego con el balón y menos verticalidad, eso hace que le saques el ritmo al de enfrente, no lo hicimos tanto pero creo que en líneas generales fue bueno".

Por último, Cristante habló de la adaptación de los nuevos refuerzos, como Rubens Sambueza, quien no ha recuperado su nivel que mostró en América, además de la comunicación entre sus jugadores que han sido titulares y los cambios para cambiar el ritmo de juego: "Lo de Rubens es agradable porque él se está adaptando rápido al grupo, vino con toda la intención de sumar, con la intención de hacer algo en cuestión de sentirse en un aire nuevo, de querer buscar un objetivo importante, entonces él está a disposición del grupo y del cuerpo técnico y se va adaptando rápido, es muy complicado porque Pablo también tiene un poco esa posición, entonces se van conociendo, es el segundo partido de Rubens y tiene muy poco tiempo. creo que en el desarrollo del torneo tanto él como Efraín Velarde, Rodrigo Salinas, Gabriel Hauche, van a ir encontrando un mejor accionar, van a ir encontrándose más con sus compañeros, entonces veo que el equipo puede estar mejor todavía".