Hernán Cristante: "No siempre se ve el buen trabajo"

(Foto: Récord)

Toluca salió avanti en el partido de media semana por la fecha 3 de la Copa MX como visitante en el puerto jarocho ante los Tiburones de Carlos Reinoso por la mínima diferencia.

El estratega argentino se siente en paz con lo obtenido por su grupo además ve justa la victoria: "Todas las victorias tapan muchas cosas que se hacen mal también, pero me deja tranquilo; me deja contento el esfuerzo de los muchachos fue muy bueno y creo que si bien fue un partido peleado, nos llevamos un triunfo que ciertamente es merecido", comentó el ex arquero.

Hernán Cristante recalcó de manera importante la labor de Carlos Esquivel y de la gente joven de casa en este encuentro, se ve notablemente satisfecho con lo que va logrando a corto plazo con el cuadro choricero: "A parte del resultado ya están jugando chicos, el caso de Carlitos Esquivel que bueno, viene de una inactividad, siguen algunos chicos sumándose al plantel que son de básicas, entonces todo eso me deja tranquilo, me deja contento, sabemos que vamos por un buen camino, después los resultados dictan la realidad, lamentablemente es así, no siempre se ve el buen trabajo pero bueno, hoy que los resultados son positivos hay que disfrutarlos y seguir trabajando, seguir corrigiendo", destacó.

Por último se dio tiempo para hablar del partido de la fecha pasada en la Liga Bancomer MX en la Bella Airosa donde igualaron en ceros y también ya se concentra en lo que se viene contra Tigres en el Nemesio Diez: "Contra Pachuca se hizo un buen partido teniendo en cuenta qué tipo de rival es, no es un rival menor; lo que pasa es que todo mundo te pide que ganes, ojalá todos pudiéramos ganar, pero el equipo jugó bien, incluso dicen que tenemos falta de gol pero nos anularon dos goles legítimos. Hoy el equipo si bien es distinto al equipo que inició allá en Pachuca, el equipo lo hizo de buena forma, trabajó bien el partido, tuvo el hilo en muchos momentos y en muchos aspectos. Entonces, siempre hay cosas qué corregir, siempre hay cosas qué trabajar, qué sumar. El fútbol no te da tiempo para festejar ni para llorar, acá hay que seguir avanzando", finalizó el técnico sudamericano.