Tigres 0-1 Toluca: puntuaciones Toluca en la Jornada 5 de la Liga MX Clausura 2017

Tras consumarse el triunfo a domicilio del Deportivo Toluca sobre los Tigres de la UANL. En breve analizaremos cómo fue el rendimiento personal de los elementos de los 'Diablos'

A continuación mostraremos las calificaciones y el criterio empleado:

(0-3: Pésimo/4: Muy Mal/ 5:Mal/6.- Regular/7.- Bien/8:Muy bien/9.- Muy bien/ 10.- Sobresaliente S.C: Sin Calificación).

Alfredo Talavera 7.5 . El arquero del conjunto mexiquense tuvo un día relativamente tranquilo, ya que sus compañeros ejercieron presión en la parte central del terreno de juego y así inhabilitaron a la ofensiva tigre. Las veces que fue exigido no falló. Además, tuvo gran ubicación cuando llegaban las aproximaciones de los locales. Pese a su buena ubicación, le faltó mejorar en su salida , ya que en los disparos que pegaron en los postes por parte de los locales se quedaba parado.

Rodrigo Salinas 7. Le tocó cubrir a Javier Aquino y lo hizo de buena manera, ya que gracias a una excelente reacción evitó el primer tanto de los locales, aunque debe mejorar en la marca y en el mano a mano.

Paulo Da Silva 8. Se nota cada día más la complementación que tiene el guaraní con el andino González. No sobresalió debido al trabajo que hicieron los 5 volantes del cuadro choricero.

Osvaldo González 8. Este torneo se nota a un González cada día más completo, ha tenido un cambio de un torneo a otro. Supo frenar con buena ubicación las aproximaciones de Gignac y de Sosa.

Efraín Velarde 7 . El lateral supo lidiar con la presión de enfrentar a uno de los mejores extremos de la Liga como lo es Jürgen Damm. En los primeros 25 minutos del juego hizo que el ex jugador tuzo se preocupara más en cubrir la salida de Sambueza, que en llegar a la línea de gol para disparar o mandar un centro. En este torneo ha demostrado con creces su rendimiento en el once de Cristante.

Antonio Ríos 8. El canterano choricero es parte fundamental del parado técnico del conjunto escarlata y en el funcionamiento del cuadro choricero que se paró en el Universitario. Hizo muy buena asociación con Méndez, en donde ambos buscan recuperar y asistir a uno de los tres volantes ofensivos del cuadro rojo.

Jesús Méndez 8. Si el partido pasado vs Pachuca, el ex jugador de Boca y de River dio uno de sus mejores juegos tuvo un buen juego, en Nuevo León no se vio, debido a la ardua presión que impregnaron los volantes ofensivos del cuadro choricero, aunque supo controlar la salida de Zelarayán, ya que por ahí iniciaban los ataques del conjunto auriazul.

Rubens Sambueza 9.5 . No sólo por el gol fue el mejor jugador del partido, sino que, pese a ser un volante llegada por la banda izquierda, apretaba en la salida del cuadro regio. Supo mantener la presión entre la mediacanha para evitar los trazos largos de Tigres, alternó la banda con Pablo Barrientos.

Pablo Barrientos 8.5 . No sobresalió, pero el ex jugador de San Lorenzo supo presionar cuando los locales buscaban iniciar la creación de jugadas ofensivas con Lucas Zelarayán .

Gabriel Hauche 8.5 . El argentino le ofrece al cuadro escarlata sacrificio y entrega, además supo apretar desde la salida y se metía atrás de Triveiro, actuando como un mediapunta y cuando había que ayudar a la zaga roja lo hacía a sus capacidades como defensor.

Enrique Triveiro 7. Pese a la expulsión que sufrió, cuando faltaba menos de 1 minuto para que finalizara el encuentro, el atacante argentino peleó el esférico en cada jugada. Debe mejorar en los remates de cara a la puerta rival si quiere seguir en la competencia con el colombiano, Fernando Uribe.

Cambios

Erbin Trejo 7. Entró por Ríos e intentó meterse como interior del cuadro rojo; su aportación fue muy discreta.

Carlos Esquivel 8. Jugó más de carrilero que de volante diestro, el gran inicio de torneo que ha tenido el argentino Hauche ha permeado en ver poco del nivel de juego que presenta Esquivel.

Jordan Silva SC. Al estar poco tiempo en la cancha, no se tiene elementos para evaluar el rendimiento del canterano mexiquense.