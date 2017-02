Hernán Cristante: "La voluntad se puso en la cancha"

Google Plus

(Foto: Diego Topete | VAVEL)

Después del tirunfo ante Tigres de 1-0, el director técnico del Deportivo Toluca, Hernán Cristante, comentó no estar convencido con la forma en la que ganaron, sin embargo, el equipo dejó todo en la cancha para llevarse las tres unidades del Volcán y dejarlos en la segunda posición con 10 puntos.

La visita a los actuales campeones del fútbol mexicano en la Sultana del Norte, pintaba complicada para los 'escarlata', y sobre ello el estratega dijo: “Sí, si lo ves desde el punto de vista en que el esfuerzo valió la pena, la voluntad se puso en la cancha y pese a muchas circunstancias el equipo nunca dejó de pelear, siempre buscó la manera de sobrellevar el buen momento o el mal momento. Eso es lo que hoy destaco, no solamente los tres puntos. Hoy los tres puntos se ganaron con más corazón que futbol”.

Sobre la actuación de su equipo, que no jugó como en las jornadas anteriores, Hernán dijo “Tal vez no sean los partidos que uno le gustan más ganar por las formas, pero son válidos también. El equipo hizo un gran esfuerzo hoy, trabajó muy bien en los recorridos, en la parte defensiva, corrimos con suerte en algún momento también, pero bueno, así es el futbol. A uno le gustaría ganar siempre jugando bien, creando muchas situaciones de gol, pero también hay que entender que enfrente hay un rival que no es tan fácil”.

Con la victoria del sábado, los 'diablos' rojos sumaron su tercera victoria en el torneo, que los deja bien anímicamente para llegar a la jornada seis contra Veracruz: “Si vemos el partido, lo analizamos, hoy fuimos un partido impreciso, nos agarró la ansiedad por querer tener una pelota o por terminar rápido. Eso hay que tratar de evitarlo, ya nos pasó en un partido anterior, entonces el equipo tiene mucho para trabajar ese sentido de posesión, pero nos gana la ansiedad, nos convertimos en un equipo impreciso, eso le da posibilidades al rival. Hoy se restaron las posibilidades al rival porque los recorridos fueron buenos, y es un punto nuestro a mejorar, el tema de la precisión”, finalizó.

Por último Cristante resaltó el objetivo de su equipo, que es ganar un campeonato, meta deseada para celebrar su centenario, sin embargo también aclaró que hay que ir paso a paso: “Uno siempre lo piensa, uno quiere llegar a esa instancia, quiere llegar a la final y coronarse, pero hay algo que este equipo entendió y asumió muy bien, es el día a día. En el día a día nosotros vamos mejorando y vamos corrigiendo, después los resultados se van dando en la medida que nosotros podamos mejorar. Entonces, el objetivo es claro y creo que todos los equipos que hoy estamos en este circuito buscamos el mismo, hay realidades y si nosotros queremos llegar ahí, sabemos que tenemos que mejorar, trabajar, que no hay que aflojar. Entonces el equipo tiene un potencial importante pero de ahí a visualizar una final o algo, hay un largo trecho”.