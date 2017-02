Cristante anticipa un duelo complicado frente a Puebla

Foto: Deportivo Toluca

Hernán Cristante, director técnico del Deportivo Toluca admitió que espera a un cuadro poblano ordenado el próximo domingo, ya que es una de las características que tiene los equipos de José Cardozo, actual estratega de los camoteros, por lo que sus dirigidos deben buscar variantes para abrir el cerrojo poblano y obtener la victoria en casa.

“Yo me imagino un partido complejo, donde no vamos a tener muchos espacios para poder resolver cómodamente, nunca lo hay en los juegos, pero sí un Puebla agresivo a la hora de querer robarte la pelota, tal vez ellos tienen un poco menos juego que el Toluca, pero eso no implica absolutamente nada, nosotros tenemos que tratar de buscar variantes para poder romper esa muralla que nos vamos a encontrar. Ellos de los últimos partidos que hemos estado analizando, es un equipo que se está parando muy bien, muy sólido, no te regala nada de espacios, entonces nosotros vamos a ser los activos en ese sentido, hay que ser muy inteligentes”, expresó.

Sabe que el duelo con Cardozo, será especial por la amistad que tiene con el guaraní, además de que ambos ganaron varios títulos con la camiseta escarlata en la época dorada de los choriceros.

“Somos amigos y nos conocemos mucho pero bueno, eso es circunstancial, pasa a ser parte del condimento. Lo que dije de otros técnicos, no nos enfrentamos, nosotros ya no jugamos. A Pepe lo aprecio como persona, como profesional, fuimos compañeros mucho tiempo, hemos disfrutado y hemos sufrido las mismas cosas, entonces para mí sigue siendo un condimento extra. Lo digo como lo que es, el otro día me tocó también estar enfrentado con Eugenio Villazón, que también pasé mucho tiempo con él, entonces las cosas no se mezclan”.

Sobre el liderato que poseen los escarlatas actualmente, Cristante Mandarino le agrada, pero sabe que hay aspectos en los que se puede mejorar, así lo manifesto el mandamás del cuadro mexiquense.

"Desde la atención, la comunicación y la ejecución, todo, desde ahí empieza un equipo a fortalecerse, entonces hay cosas que van a seguir mejorando a través de los juegos, a través de los momentos, pero para mí esos detalles que tal vez no son tan significativas para otros equipos, para otra gente, yo creo que aquí sí lo son, porque eso le daría otro volumen, otra fortaleza al equipo y sí falta mejorar”.