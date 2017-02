Pablo Barrientos: "Estamos en una zona de privilegio"

Google Plus

(Foto: Deportivo Toluca)

Pablo Barrientos, el delantero del Deportivo Toluca, ya se encuentra preparado para jugar un partido difícil ante un equipo que lucha por el no descenso en la Liga MX.

El argentino busca segur concentrado para no perder el buen ritmo, que los ha ubicado en la primera posición de la clasificación con 16 unidades: “Estamos en una zona de privilegio, obviamente que es consecuencia del trabajo, como todo, pero tenemos que estar tranquilos porque tampoco es que ganamos nada así que tenemos que seguir por la misma línea y tratar de no desviarnos”.

Su próximo rival, lucha por el no descenso, por lo que Barrientos, comentó esperar un partido difícil: “Importante es siempre convertir uno más que el rival porque de esa manera ganas, entonces eso no nos tiene que preocupar, obviamente que todos quisiéramos ganar por una amplia diferencia pero son todos los partidos difíciles y quizás sea una característica de este equipo, no lo sabemos”.

En los partidos contra equipos con problemas de porcentaje han perdido unidades, como ante Jaguares y sobre ello, dijo: “Todos por igual, al margen de que hoy veas a un equipo más arriba o más debajo de los que nos tocó enfrentar, siempre son partidos complejos acá, creo que no

hay partidos donde uno pueda por decir, “entrar relajado a la cancha”, así que creo que le tenemos que dar mérito, que vamos primero pero también saber qué eso y nada más”.

Los 'escarlata' se enfrentan a Puebla, en su estadio remodelado, uno de los equipos en peligro de irse de la Liga MX: “Todos peleamos por algo acá, por eso todos los partidos son complejos, son difíciles, muy luchados, hay que estudiarlos mucho y bueno, ellos también nos estudian a nosotros y por eso creo que el nivel de competencia es muy alto”.

Por último, mencionó tenerle un respeto al entrenador de los 'camoteros', Cardozo, por su paso como jugador y estratega: “Creo que igualmente como se globalizó todo, todos tienen una idea más o menos de cómo juega el Toluca, también sé el cariño que le tienen acá a José, tuve la suerte de ser su compañero en San Lorenzo, también lo conozco, pero bueno, trataremos de dejar todo al margen y que el resultado sea favorable a nosotros al margen del cariño que le puedan tener a José acá”.