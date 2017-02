Paulo Da Silva quiere seguir con el ritmo ganador

Google Plus

Foto : Deportivo Toluca

Paulo Da Silva, capitán y defensa central del Deportivo Toluca aseguró que el encuentro frente al Puebla que es dirigido por el paraguayo José Cardozo, lo cataloga como un "partido intenso" y espera que los choriceros ganen para seguir en lo alto de la clasificación general del Clausura 2017.

“El hecho de ser superlíder nos da una cierta tranquilidad, pero sabemos que esto recién empieza, falta todavía el segundo tramo del campeonato y se vienen partidos muy complicados, entonces tenemos que seguir por este camino, tratar de ir partido tras partido y después del recuento de la fecha 17, ojalá podamos estar entre los mejores 8 clasificados, si es posible terminar como superlíder sería algo lindo, si no, el hecho de estar en liguilla ya es algo importante para esta institución, para después buscar el título”, señaló.

“A nivel de resultados y a nivel de rendimiento estamos mejor que otros torneos, uno inconscientemente hace un recaudo de los puntos que teníamos el torneo pasado a este, obviamente estamos mucho mejor pero creo que tenemos que seguir por este camino, debemos tener tranquilidad y tratar de hacernos fuertes en casa. subrayó Da Silva Barrios.

Sobre el regresó del 'Diablo Mayor' al Nemesio Diez, el sudamericano aseguró que es un "encuentro especial", por lo que significa Cardozo para los escarlatas.

"José ha sido un referente de este equipo, hemos tenido la oportunidad de que nos haya dirigido. En lo personal me siento un privilegiado por ser dirigido por José, ahora por Hernán, jugar con Sinha. Me pasan cosas importantes en este torneo porque no siempre se da que fuiste compañero de alguno y terminan dirigiéndote, entonces es algo lindo, seguramente la afición lo va a recibir como se merece"

El defensor confirmó que el cuadro poblano tiene varias fortalezas y ellos buscarán hacer su partido en la capital mexiquense: "Ellos van a venir a plantarse bien, tratar de buscar contragolpe, tienen gente muy rápida, peligrosa en el ataque, será un partido intenso, un partido donde el que cometa menos errores seguramente se pueda llevar los tres puntos y ojalá que ese equipo seamos nosotros"