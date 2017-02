Puebla sale victorioso del 'Infierno'

Deportivo Toluca: A. Talvera; E. Velarde, P. Da Silva (C), O. González, R. Salinas; A. Ríos (R. Gómez, min. 63), R. Sambueza, G. Hauche, C. Esquivel (Sinha, min. 45), P. Barrientos; F. Uribe (E. Triverio, min. 45). DT: Hernán Cristante.

Puebla: C. Campestrini; C. Gutiérrez, E. Dueñas, C. Pérez, R. Herrera; P. Míguez, J. Toledo, F. Acuña (C. Orrantia, min. 83), C. Esparza (F. Torres, min. 60); J. Amione y A. Canelo (Á. Navarro, min. 90). DT: José Cardozo.

MARCADOR: 0-1, min. 22, P. Míguez. 0-2, min. 41, J. Amione. 1-2, min. 75, P. Barrientos. 1-3, min. 81, F. Torres.

ÁRBITRO: Óscar Macías. Amonestó a: P. Da Silva (min. 27), R. Sambueza (min. 28), E. Dueñas (min. 28), E. Velarde (min. 33), D. Pérez (min. 57), P. Barrientos, min. 62), C. Campestrini (min. 68). Expulsó a J. Cardozo (min. 42).

INCIDENCIAS: Jornada 8 del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Nemesio Díez: