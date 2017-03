El 'Diablo' remonta en casa ante Celaya

Google Plus

Deportivo Toluca: L. García; O. Rojas, J. Silva, A. Galindo (C), C. Calvo; J. Delgadillo, J. Méndez; R. Gómez (F. Uribe, min. 55), R. Sambueza (J. Santiaguín, min. 80), C. Esquivel (V. Jaramillo, min. 70); E. Triverio. DT: Hernán Cristante.

Celaya FC: J. Roldán; A. Riestra, J. Lacerda, F. Torres, O. Domínguez; M. Callero, R. López; J. Pérez, M. Oviedo (S. Riffo, min. 74), J. Ramírez (C. Villaluz, min. 56); A. Moreno (A. Medeiros, min. 74). DT: Gustavo Vargas.

MARCADOR: 0-1, min. 14, R. López. 1-1, min. 62, R. Sambueza. 2-1, min. 73, E. Triverio. 3-1, min 88, F. Uribe.

ÁRBITRO: Uriel Olvera. Amonestó a: L. García (min. 13), O. Domínguez (min. 39), A. Moreno (min. 48), C. Villaluz (min. 58), J. Lacerda (min. 61), M. Oviedo (min. 68), J. Pérez (min. 72), F. Uribe (min. 78). Expulsó a: J. Lacerda (min. 75).

INCIDENCIAS: Jornada 6 del torneo Clausura 2017 de la Copa Corona MX; Grupo 8. El partido tuvo lugar en el Estadio Nemesio Díez: 11,200 espectadores.