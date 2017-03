Rubens Sambueza asegura que el arbitraje no fue parejo

Foto:Vavel México

Tras la derrota de los 'Diablos Rojos' del Deportivo Toluca a manos de las Chivas del Guadalajara, el cuadro choricero terminó el encuentro con 9 hombres por las expulsiones de los argentinos Rubens Sambueza y Gabriel Hauche. El exjugador de las Águilas del América aseguró frente a los medios que no fue un juego justo para los dirigidos por el argentino Hernán Cristante.

Sobre la acción en la que lo expulsan, el jugador mexiquense comentó que fue una jugada extraña y aseguró que sí le pegó a Isaac Brizuela, atacante del cuadro tapatío, al que le pidió disculpas.

"En la jugada llegué tarde y sí le alcancé a pegar en el tobillo; al 'Cone' le pedí disculpas por la llegada que le hice".

Además declaró que los árbitros fueron injustos con él.

"Solo pido que ellos sean justos con todos, es lo único que pido. Me voy con mucha bronca por eso, porque el equipo lamentable no pudo ganar"

"A veces uno no entiende cómo son las jugadas, cómo (los árbitros) las deciden. Era la primera falta que hacía, pero ellos antes me habían hecho lo mismo en cinco ocasiones y no pasaba nada, sin ninguna amarilla para la gente de Chivas"

Finalmente el volante argentino aseveró y arremetió contra la Comisión de Arbitraje.

"Hay que ser justos con todos los jugadores, no sólo porque es Sambueza o porque es Peñalba. La gente de la Comisión va a los entrenamientos y nos dice que va a mejorar, que le digamos nuestras inconformidades para mejorar todo y parece que les molesta que les digamos las cosas, ya que a la primera te andan expulsando".