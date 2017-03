Paulo Da Silva: "No hay tiempos de excusas"

(Paulo Da Silva - Foto: Deportivo Toluca FC)

El jugador escarlata Paulo César Da Silva reconoce que la eliminación en la Copa Mx pesa, pero deberán dar vuelta a la página para salir de la mala racha, siendo el partido vs Cruz Azul es fundamental para esto: “En esta institución no hay tiempo de excusas, lo que pasó, pasó, llevamos tres partidos sin ganar, viene un partido hermoso para jugar, sabemos que los enfrentamientos contra Cruz Azul generalmente son enfrentamientos de liguilla entonces independientemente de lo que vaya a pasar con los expulsados, (...). El equipo se preparó para pelear, es un año importante para el Centenario entonces no podemos despegar el pie del acelerador”, expresó.

Sobre las tres expulsiones que se dieron frente a Morelia, Da Silva dijo: “No somos un equipo malintencionado, lo único que quiero es que la Comisión sea justa y las sanciones que tenga que dar seguramente las acataremos y esperando que nuestros compañeros puedan volver lo más rápido posible y más fuertes”.

Para el capitán de los 'Diablos' la única manera de retomar el camino es trabajando para corregir errores. “No veo otra forma de levantar más que trabajando, tratar de corregir los detalles, porque si bien hemos tenido expulsiones también hemos perdido por detalles entonces primero a recuperarnos en lo anímico, dejar lo de la Copa y el domingo ante Cruz Azul, demostrar que queremos seguir peleando en la punta con los demás equipos”, subrayó.

Sobre su rival del Domingo, Paulo sabe de sus capacidades, además de que ambos equipos se encuentran urgidos por sumar de a tres: “Es un buen equipo, a pesar de no estar en zona de clasificación todavía hay muchos puntos por delante, son equipos que seguramente se armó para pelear arriba, sabemos la dificultad que vamos enfrentar y tenemos que estar bien, el domingo para nosotros es una final.”, concluyó.