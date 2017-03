Paulo Da Silva: "ojalá se pueda hablar de fútbol"

(Paulo Da Silva - Foto: Deportivo Toluca FC)

El capitán de los ‘Diablos’, Paulo Cesar Da Silva reconoció la importancia del partido frente a León, pues a pesar de no estar en su mejor racha siempre es un equipo complicado, aunado a eso sabe que en caso de irse a la Fecha FIFA con una derrota más, caería muy mal en el estado anímico del equipo.

“Por más que no esté pasando buen momento a nivel de puntos, es un equipo que juega bien, que en su casa es más peligroso todavía, tiene jugadores que en cualquier momento te pueden hacer daño y seguramente será lindo partido porque nosotros venimos de perder la Copa con Morelia, en la Liga perdimos con Puebla y Chivas, es un partido lindo donde ojalá se pueda hablar de futbol y que el favorecido pueda se ala gente que asista al estadio y ojalá que podamos traer un buen resultado ante León, porque después viene el receso por fecha FIFA y sería mucho irnos al receso con caras tristes, sin conseguir el resultado”, expresó.

Da silva se mostró contento y habló también sobre su convocatoria a la Selección de Paraguay, agradeciendo al ‘Chiqui’ por haber confiado en él y en sus capacidades para los partidos frente a Ecuador y Brasil: “Es un sueño cada convocatoria, no sé si una convocatoria más o una convocatoria menos porque cada vez es más difícil jugar a este nivel pero lo disfruto. El representar a mi país nunca ha sido para mí una dificultad, siempre dije que os años que esté en la Selección los voy a disfrutar y hoy, otra vez estoy en una convocatoria y agradecido con todos los entrenadores, con toda la ente de la Selección, mis compañeros que son los más importantes, y agradecido con “Chiqui” que nuevamente confía en mí, con ganas de hacer un gran trabajo ante León y llegar sin problema a los dos partidos de eliminatoria que tenemos”, subrayó.

Sobre la lamentable muerte de un icono del fútbol Aníbal “Maño” Ruiz, Paulo se dijo infinitamente agradecido por lo que se significó él para su carrera futbolística, por lo que buscara dejar la selección Paraguaya lo más alto posible, como muestra de agradecimiento: “Cuando pocas personas apoyaron que yo pudiera jugar de lateral izquierdo en la selección, él me apoyó en toda la eliminatoria para Alemania 2006, me hizo jugar el Mundial de 2006, entonces solo tengo palabras de agradecimiento. No me alcanzará esta vida ni la otra para agradecer a ‘Maño’ Ruiz por todo lo que me ha enseñado, por haberme apoyado en un momento difícil donde jugaba una posición que no es la mía. La única forma de pagar es llevar en alto el nombre de la Selección Paraguaya donde seguramente el ‘Maño’ Ruiz siempre va a estar en mi cabeza porque es una gente de futbol que me ayudó muchísimo y así se lo externé a su familia”, concluyó.