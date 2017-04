Erbin Trejo: "El liderato es un premio al esfuerzo"

(Foto: Deportivo Toluca)

La mañana de este martes, el Deportivo Toluca volvió a los entrenamientos, luego de que el domingo pasado vencieron en casa a los Rayos del Necaxa. Con dicha victoria, los 'Escarlatas' regresaron a la cima de la Clasificación General de la Liga MX.

Después de la práctica, Erbin Trejo habló con la prensa mexiquense sobre el buen trabajo que han hecho en lo que va del Clausura 2017: “Es un premio al esfuerzo y al buen trabajo que hemos hecho. Es importante estar en el liderato porque significa que tenemos una buena cantidad de puntos que nos pone más cerca de estar en la liguilla que es el objetivo primario que tenemos dentro el equipo”.

Cambiando de tema, reconoció que el partido que sostendrán este fin de semana ante el conjunto de Pumas no será nada sencillo: “Es un buen equipo, nos va a complicar mucho. Se habla de que jugar a las 12 del día en Ciudad Deportiva es complicado, afortunadamente tenemos el mismo horario entonces en este sentido no nos debe costar, tenemos que ir a jugarles, a proponerles y hacerlo de la mejor manera para intentar traernos el resultado”.

Además, el mediocampista mexicano habló de cómo se sintió en el cotejo pasado, en lo que marcó su regreso a las canchas tras recuperarse de su lesión: “Fue importante haber regresado el domingo de esa manera, más que nada por la confianza después de dos meses muy complicados. Primero no se encontraba qué tenía, después que se encontró, no cedía el dolor; regresaba, entrenaba dos días y al tercero me volvía doler, ahorita he tenido dolores, pero menos fuertes, ya me permiten jugar, me dejan trabajar con un poco más de naturalidad, entonces ya estamos haciéndolo de la mejor manera”.

Por último, dejó en claro que dará todo de sí para recibir un llamado a la Selección Mexicana: “Me falta un poco de ritmo, pero esta semana voy a trabajar fuerte, ya hablé con los preparadores físicos y voy a estar viniendo por las tardes, porque quiero lo antes posible recuperar todo el tramo en este tiempo que estuve parado. Quiero regresar, quiero estar lo antes posible al cien porque quedan pocos partidos para seguirme mostrando y buscar un lugar en cualquiera de las dos selecciones que representen en verano a la Mayor”.