Antonio Naelson: "Jugar en C.U. no es fácil"

(Antonio Naelson Sinha - Foto: Deportivo Toluca FC)

El jugador de los 'Diablos Rojos' Antonio Naelson “Sinha”, destaco las cualidades de los felinos, mismas que buscarán contrarrestar con la posesión del balón, en una cancha tan complicada como lo es ciudad universitaria.

“Conocemos las características de Pumas de hace años, obviamente que si emparejamos el correr igual, el ser fuertes en las llegadas, va a ser un punto a favor si lo conseguimos mejorar, sabemos que jugar en esta cancha no es fácil. Lo mejor que podemos hacer es tener la pelota, ser dinámicos como ellos y no prestarles la pelota”, subrayó.

El futbolista brasileño sabe que para llegar al liderato, la unión ha sido pieza fundamental para lograrlo: “lo que más me ha gustado es la unión que hay para trabajar, todo mundo se ha dado cuenta que todos somos importantes, todos nos hemos puesto la camiseta y estamos tratando de que en cada partido se vea realmente un equipo. Hernán ha mejorado esa situación, el que todos creamos en lo importante de aportar al equipo. Si vamos mejorando ese punto siempre va a ser un candidato al título, porque un equipo cuando se hace fuerte entre todos es mucho más fácil que las cosas puedan salir”, comentó.

Sinha admite que no ha podido rendir al cien, pues un dolor en la rodilla lo ha venido achacando: “Es complicado, cuando hay dolores. Estar maquillando los dolores es complicado. no hay una cura en sí para ese dolor, es una situación que se va degenerando día con día, el cual si uno no toma las precauciones necesarias el día de mañana no voy a poder ni siquiera jugar con mis hijo. Es bien difícil ver que los demás entrenan al cien por ciento y que tú no lo puedas hacer. No es nada placentero pero uno trata de aportar mientras pueda, ojalá llega al final del torneo y las cosas salgan bien”, expresó.

El histórico de los 'Diablos', reconoce que no ha sido nada fácil para él lidiar con toda esta situación, misma que le ha dificultado poder encontrar un equilibrio: “Creo que duele más en lo mental que la propia rodilla, el no poder hacer las cosas como lo piensas, hay jugadas que las ves muy claras pero digo ‘no la hagas porque no vas a llegar’, así de nostálgico, ha sido complicado tratar de encontrar un equilibrio en la vida personal, con ese tema del retiro, de los dolores, pero mientras uno este vivo puede hacer las cosas como uno quiera” lamentó.

Por último, Sinha se siente bendecido por todo el cariño que le ha dado la afición, cuerpo técnico y familia, misma que ha sido fundamental para poder seguir en las canchas: “Cualquiera sueña con terminar así la carrera, con ese cariño, con el equipo en una posición buena del torneo, ver que los compañeros te respetan, te aportan día con día aprendizajes, y cada vez que uno entra la cancha es increíble saber que tiene el respaldo de mucha gente, desde aquí, los aficionados, la familia, ustedes mismos (medios de comunicación) que me han mostrado su cariño, así que ahí vamos”, concluyó.