Erbin Trejo: "Al caliente vamos por los tres"

(Entrenamiento l Deportivo Toluca F.C)

Los Diablos han tenido un buen rendimiento como visitantes en este Clausura, y este viernes se enfrentan a Tijuana en un partido que Toluca quiere ganar los tres puntos para seguir con su buena racha y permanecer en el primer lugar de la misma: “Nos gustaría, más allá de que sea el Centenario o no, estamos en una institución que siempre ha buscado estar en los primeros lugares. Entonces, de que nos gustaría sí, de que debemos estarlo también, porque es una obligación que tiene este club al ser lo que es, un grande”, dijo en principio el jugador.

Jugar bien, buen toque de balón y accionar son las prioridades para el equipo de Cristante: “tener un buen accionar, porque sabemos que en el partido de Cruz Azul habíamos hecho las cosas mal; hemos hablado que el liderato es algo que nos ilusiona pero no es una obsesión, porque lo importante es tener un buen cierre y un buen manejo de partido, y seguir jugando bien para encarar mejor la liguilla”.

“Nos ha ido mejor de visitante. no es pretexto pero nuestra cancha no está en las mejores condiciones, los que han tenido oportunidad de pisarla se han dado cuenta que está muy mala, en unos lados muy fangosa, tenemos hasta tres tipos diferentes de césped. Al final de cuentas sabemos que hemos hecho bien las cosas de visita y vamos a ir a intentar hacer un gran partido. Fuera de casa hemos tratado de manejar mejor los partidos y de tener más el balón y aquí en casa, a veces nos hemos dejado llevar más por e ímpetu que por el buen trato de la pelota”

Erbin trejo, se sintió tranquilo y seguro en el partido ante Monterrey, su objetivo principal es rendir con el equipo y aspirar a un sitio en la Selección Nacional que competirá en Copa Mx: “El partido antepasado jugué todavía con algunas molestias, el último partido manifesté que ya no tenía tanto dolor. me sentí bien, poco a poco voy recuperando el ritmo, ya me siento casi al cien por ciento y esperar, cuando regresen los jugadores competirles de tú a tú, porque al final esto también es una competencia interna”.

“La semana pasada aún tenía molestias y lo veía difícil porque no me sentía al cien, este fin de semana el domingo me sentí cerca del cien por ciento y sí, lo reitero, quiero competir aquí para poder estar en el 11 y para después buscar un lugar en la selección,. que es algo importante, algo que me planteé desde que empecé a jugar con regularidad en Toluca”, señaló.