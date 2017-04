Hernán Cristante:"No me saca el sueño terminar en primer lugar"

(Foto: Proceso)

Hernán Cristante habló en conferencia de prensa, el primer tema que se tocó fue su rival Xolos, al que enfrentan el día de hoy en el inmueble del Caliente, calificándolo como un cuadro complicado pero menciona que no es pretexto para no salir victoriosos esta noche: “Enfrentamos a un rival complicado; ha ganado, está ahí atrás nuestro por algo, lo ha hecho bien, tiene buenos jugadores, está bien dirigido, entonces es un rival que si bien a veces te permite jugar, también presiona, también ataca, también tiene sus variables. Entonces, más allá de la complejidad que tenga el partido tenemos que salir a dar lo mejor que tenemos. Sí tenemos que pensar en meternos a la liguilla y llegar bien”, comentó.

También se dio la oportunidad para opinar sobre la cancha sintética de la Federación Mexicana de Futbol que utilizaron a media semana, cree que es un tanto distinta a la de los Xoloitzcuincles pero de igual forma les ayudará bastante para darse una idea del tipo de bote: “Son superficies diferentes, entonces está bueno reconocer un poco más el bote, incluso esta también es diferente a la de Tijuana, pero acercarnos lo más posible a una realidad. Sigo creyendo que los detalles son importantes y de alguna manera Tijuana sí reconoce más el bote, la superficie, entonces no nos viene nada mal”, señaló.

En cuanto a la poco prolífera contundencia por partido de Toluca apunta que la generación no ha sido el problema, oportunidades les han sobrado: “Situaciones se han presentado, hemos tenido mucho acercamiento a la portería rival, hemos tenido muchas situaciones, pero a veces sucede que de repente el delantero no encuentra el gol, pero si juega bien, si tiene un buen rendimiento”, indicó.

Por último llegó el tema de Fernando Uribe, al que le ha pasado factura con la afición el tópico de las erratas que ha tenido, varias increíbles, pero Cristante no le pierde confianza, dice que es algo normal por lo que pasa todo delantero y sin anotar sigue siendo uno de los más importantes para el equipo: “Le pasó a Fer el otro día, hizo yo creo que uno de los mejores partidos desde que estoy acá y lamentablemente no se le dio el gol, tampoco se le puede castigar, hay delanteros muy reconocidos a nivel mundial que han tenido seis meses sin hacer gol y más tiempo también, entonces no es algo que a mí me preocupa, es algo que ocupa, hay que seguir trabajando y darle la confianza a todos para que cuando llegue el momento y se presente lo hagan de la mejor manera, eso te acerque al gol. El jugador de futbol tiene funciones en la cancha y las de los “9”, la función específica, no es hacer gol, es tratar de culminar bien la jugada, ayudar a que se culminen bien y si tiene las oportunidades, hacerlo de la mejor manera. Son los especialistas, pero el otro día Fer sin anotar hizo un excelente partido”