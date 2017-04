Hernán Cristante: "El equipo no tuvo un buen funcionamiento"

(Foto: VAVEL | Diego Topete)

El director técnico del Deportivo Toluca, Hernán Cristante, se llevó una derrota más, dejando ir el liderato de la Liga MX, esta vez frente a Tijuana por un marcador de 2-0, en un partido dominado por Xolos y muchas impresiciones de los 'diablos'.

Sobre el funcionamiento del equipo, el estratega resaltó las debilidades que tuvieron los 'escarlata': "Los dos tiempos fueron diferentes, en el primero Toluca pudo manejar un poco más las circunstancias, jugar más a la pelota, crear situaciones, en el segundo tiempo perdimos otra vez el balón, nos apuramos mucho a jugar rápido y ellos encuentran el gol en una buena jugada, el equipo estaba un poco partido, desorientado, estabamos tirando pelotazos, me parece que antes del gol estabamos mal. El equipo trato de recomponer, tuvo situaciones".

Acerca de los últimos resultados como el de Cruz Azul, donde el equipo perdió pero jugó bien, dijo: "Uno quiere ganar, el equipo dentro de todo, si hago un buen analisis, no tuvo un buen funcionamiento, el resultado claro que no gusta, son cosas que no motivan, que desagradan, que aveces golpean, pero tampoco estoy desesperado, tenemos dos partidos, una en casa, tenemos que aprovecharlos, no para ganarlos, sino, para jugar bien y ser contundentes, el equipo tiene con qué. Lamentablemente hoy ganó un poco en el segundo tiempo de esas impresiciones y le diimos la pelota al rival".

También se le cuestionó sobre la sanción de Enrique Triverio que lo mantendría alejado de las canchas por un año; mantienen esperanzas de que la sanción sea removida por otros medios: "Tiene que viajar, para determianar el TAS cual es la sanción que corresponde, si esta bien lo que habian dictaminado aca o si merece otro tepo de sanción, hay que esperar, las probabilidaes de que pueda estar con el grupo pronto son altas".

Por último, declaró que los baches que han tenido como lesiones y suspenciones, han afectado en su cuadro titular: "Si afecta, siempre las bajas afectan, sobre todo cuando se tiene un plantel bastante reducido, tenemos en mente otras cosas, este año ha sido muy accidentado en eso, entre expulsiones y lesionados, pero nunca lo pusimos como excusa, al contrario, como un reto más a ampliar la concepcion del equipo, en líneas generales ha salido bien, no estoy adisgusto".