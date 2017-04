Hernán Cristante: "No podemos demeritar al rival"

Google Plus

Deportivo Toluca

El estratega del Deportivo Toluca, Hernán Cristante, habló de los temas más relevantes de la semana, como buscar el triunfo ante Querétaro, la despedida de Sinha, y las suspensiones de Triverio y Rubens Sambueza.

Sobre el manejo de partido que espera frente a Querétaro, su próximo rival del domingo en la penúltima fecha del Clausura 2017, dijo: “Querétaro va a intentar todo lo posible para acceder a esa liguilla, para nosotros tiene que ser un buen partido, un partido donde ya olfateamos la liguilla, entonces no podemos demeritar al rival, tenemos que saber que va a ser el rival más complejo que se va a presentar y nosotros tenemos que hacer bien las labores, trabajar en función de seguir mejorando, de seguir manteniendo esos lapsos para acercarnos al mejor rendimiento de cara a la liguilla".

Los 'Escarlatas' vienen de perder el liderato en la derrota ante Xolos, quedándose con el tercer puesto con 26 unidades, por lo que buscarán recuperar el primer puesto: “No hay de otra, tenemos que jugarlo como si necesitáramos los tres puntos, entonces tenemos que ir por la victoria. El marco va a estar bien, la gente creo que vuelve a estar entusiasmada por lo que representa; teníamos ya más de un año que el equipo no entraba a la liguilla, entonces hay que hacernos cargo de la situación y lo que representa, hay que buscar ese envión”.

Acerca del tema Sinha y su despedida del futbol mexicano, Cristante planea el escenario perfecto para que se despida su ex compañero de los 'Diablos Rojos': “Sabemos que puede ser su último partido de temporada regular y queremos que él esté bien, que lo disfrute. Los últimos tres partidos no estuvo porque anda con dolencias. Le dijimos que se prepare para este y lo que viene, él va a ser importante en este partido y en los que viene también. No quiero que sea la despedida de Sinha esta, sí, si tiene la posibilidad de jugar, de entrada o de entrar en el partido, tiene que ser parte de un festejo. Todos somos agradecidos de lo que él aporta día a día, somos agradecidos de su historia, de los que nos ha dado y ojalá todo se pueda complementar con un buen partido, con una victoria y con el ingreso de él al campo, eso sería especial, verlo en la cancha”.

También comentó sobre la sanción de Rubens Sambueza, quien estuvo alejado de las canchas por su suspensión de dos meses, próxima a cumplirse: “Si el castigo está a partir de la notificación, entonces eso es lo que complica por un día y medio o dos y vamos a hacer una petición pero eso no está en nuestras manos, así que por lo pronto no contamos con Rubens Sambueza. Sin embargo los criterios son tan dispares que en mi cabeza está que Rubens no va a poder jugar el partido que viene”.

Por último, habló del tema de Enrique Triverio, quien viajará a Suiza a solucionar su problema con el TAS: “Ojalá la resolución que dicte el TAS sea congruente con lo que pasó y obviamente a favor”.