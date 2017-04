Gabriel Hauche: "Será un partido duro"

Google Plus

(Foto: Deportivo Toluca)

El atacante del Deportivo Toluca, Gabriel Hauche, habló sobre la manera en la que se han manejado en los últimos encuentros, además de cómo es que deberán tomar esas referencias para no cometer los mismo errores.

Para empezar, resaltó los errores que se pueden cometer en un cotejo por apresurarse a buscar el resultado: “Puede llegar a salir en un partido un poquito más paciente; uno busca siempre el primer objetivo lo más rápido posible, a veces en ese apuro se pueden llegar a cometer errores, me parece que ahora hay que tratar de ser pacientes, trabajar los partidos de cara a lo que va a venir y tratando de quedar lo más arriba posible”.

Sobre los resultados que les han costado el liderato de la competencia, mencionó: “Para mí anduvimos bien, después, todos los equipos han tenido ese ida y vuelta en los resultados, por eso tan cambiante las posiciones en la tabla, pero el equipo me parece que Monterrey jugó bien, pudo revertir la imagen del juego contra Cruz Azul; el otro día con Xolos se estaba haciendo un buen partido y hay que ir por ese camino, tratar de ser protagonistas, tratar de ser pacientes y después, buscar un buen funcionamiento la mayor parte del partido”.

Los 'Diablos' tienen que buscar el triunfo si quieren permanecer en los primeros lugares de la clasificación y sobre eso, Hauche comentó: “Esa es la idea, y buscar un poco lo que pasó con Monterrey. Ese partido tiene que ser el espejo de lo que quiere el equipo; aunque no se ganó pero el equipo hizo un esfuerzo terrible, jugó muy bien y creo, ante un gran rival, así que me parece que ese es el espejo a copiar”.

Pese a que Querétaro no ha tenido un buen certamen, el 'Demonio' considera que no será un duelo fácil: “Será un partido duro, no creo que ellos vengan a regalar nada, al contrario van a querer cerrar el torneo de la mejor manera, si bien tienen alguna chance, aunque sea difícil va ir en busca de esa posibilidad así que va a ser un partido muy duro, ojalá podamos estar bien compactos, unidos, bien con la pelota, y ser pacientes, sabiendo que el resultado se puede dar al principio del partido y sobre el final también”.

Por último, también habló de Sinha, quien está a punto de retirarse del futbol profesional: “Es un privilegio, compartir este momento con Sinha, ojalá lo pueda disfrutar al máximo, ojalá le podamos regalar el triunfo y obviamente tratar de todos los momentos que vaya teniendo en el grupo Sinha como compañero, hay que tratar de que la pase bien, que la pueda terminar de la mejor manera, por su trayectoria, por toda su carrera y obviamente por la persona que es”.