Enrique Triverio: "Todo sirve de experiencia"

Enrique Triveiro podrá volver a jugar | Foto: Imago

Este martes se dio a conocer que el TAS redujo la sanción de Enrique Triverio, de un año a sólo ocho partidos, de los cuales ya 'pagó' siete, por lo que estará disponible para disputar de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX.

Por la tarde, el delantero argentino habló sobre lo que significó estar parado casi dos meses, lo cual le dejó una dura experiencia, misma de la que, asegura, aprendió: "Todo sirve de experiencia, todo esto que paso es algo incómodo para cualquier jugador, no se lo deseo a nadie, así que hay que tomar conciencia, tratar de estar un poco más tranquilo dentro de la cancha y no dejarse llevar por los nervios” .

De igual forma, mencionó que siempre confió en que pronto volvería a las canchas: “Nunca me desesperé. La verdad nunca me puse intranquilo, sabía que no iba a quedar así, sabía que la gente del TAS iba a tener consideración, iba a mirar repetidas veces la jugada e iba a tener su conclusión. Afortunadamente así fue”.

Finalmente, 'Kike' dio su punta de vista acerca de los últimos resultados que ha conseguido el Deportivo Toluca, además de lo que será su participación en la 'Fiesta Grande': “No terminamos de la forma en que queríamos la última tirada del torneo, pero el objetivo se cumplió de estar en liguilla, sabemos que después empieza otro torneo, todavía queda un partido. Si analizamos los partidos detenidamente sabemos que hubo errores, hubo cosas buenas, por ahí hubo mala fortuna, no estábamos terminando bien las jugadas”.