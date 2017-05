Hernán Cristante: "El fútbol es de momentos; no podemos perder ese hilo"

(Foto: Récord)

A pesar de que Hernán Cristante se dice satisfecho con el accionar, también resalta que existen aspectos perfectibles, que hay que trabajar, entre ellos la parte defensiva, además cree necesario aprovechar y medir los tiempos del equipo durante los noventa minutos, tener un control para complicar el cotejo al rival.

“Tenemos que jugar más inteligentemente. A veces hay que dejar que las cosas maduren un poco más, a veces decimos: "y, aquel equipo es aburrido, es feo, nueva poco, no intenta, no juegan a nada", no, sí tiene sus particularidades, esperan, trabajan sus formas, entonces tampoco se trata de hacer el mejor fútbol e intentarlo y llegar con mucha gente si eso no te acomoda o no te conviene, entonces hay que buscar ese equilibrio, el fútbol es de momentos y no podemos perder ese hilo, el interpretar lo que sabemos en la cancha a través de lo que está pasando”, indicó el entrenador argentino.

En el tema de las condiciones de la cancha del Nemesio Diez que tanto se ha mencionado entre prensa, jugadores y cuerpo técnico, Cristante no cree que sea un pretexto para errores que llegue a cometer Toluca, al contrario, es cuestión de adaptarse a los medios así como manejar con técnica los inconvenientes que se lleguen a presentar:

“Tenemos que hacernos amigos de la cancha, no podemos tenerla como excusa. (Toluca) Es un equipo que en los campos que están realmente bien ha jugado muy bien, ha dado sus mejores partidos, no es por casualidad, es por una cuestión de capacidad. En este nos cuesta un poco más o dudamos en hacerlo y después viene el otro tema los accidentes, que no podemos decir fue un accidente o la mala suerte, creo que todo es corregible, no estamos siendo del todo atentos y precisos a la hora de tener que defender con poca gente y eso lo aprovechan. Tenemos que evitar todas estas cosas y aprender”, comentó el sudamericano.

En tanto al tema de la reaparición de elementos importantes como Rubens Sambueza y Enrique Triverio, se dice satisfecho pues cuenta con elementos suficientes para suplir a quien sea y de manera cabal, responsable para lograr objetivos:

“Me siento contento, ellos también están contentos. El hecho de tener las opciones con las que uno pensó trabajar desde que empezó esto son buenas. ‘Trejito’ viene levantando, el equipo viene en cierta forma hacia arriba , no en resultados, pero hay que cambiar esta realidad también. Sí, estoy contento, sí el equipos se ve entero, ahora miras para los costados y dices sí estamos todos, estamos los que debemos de ser y hay uniformidad de criterio”, concluyó el estratega.