Paulo Da Silva: "El domingo tenemos un partido de liguilla"

(Entrenamiento l Foto: Club Toluca F.C)

El 'Gondolero' aceptó que la derrota en casa frente a Querétaro pego en lo anímico, por lo que deberán trabajar a marchas forzadas para darle vuelta a la página el domingo frente a Santos, buscando cerrar así de la mejor manera de cara a la liguilla.

“Nos hubiese gustado el domingo ganar por todas las circunstancias, por lo de Sinha, porque la afición respondió con una gran entrada, pero el campeonato mexicano es así, sabemos que todos los partidos van a ser difíciles y el domingo tenemos un partido de liguilla porque Santos es uno de los equipos clasificados, es un equipo altamente competitivo, en una cancha para nosotros complicada, entonces lo ideal es tener un cierre de torneo bueno y la única forma ganar, con todo lo que conlleva eso. Torreón siempre apoya a su equipo, es una cancha linda para jugar, es una antesala a lo que va a ser la liguilla, seguramente Santos va a ser uno de los rivales peligroso en la liguilla”, comentó.

Respecto al regreso de su compañero Rubens Sambueza, Da Silva reconoció que siempre que el equipo esté completo será mejor para el mismo, además hizo hincapié en la relevancia del partido frente a Santos, un encuentro que considera de liguilla: “Siempre un equipo es mucho más competitivo cuando están todos y el cuerpo técnico puede elegir al mejor 11 en Torreón. Depende de la posición en que quedemos jugaríamos miércoles o jueves, entonces esto es un lindo partido porque es un partido de liguilla, es un equipo que es rápido y seguramente va a ser uno de los candidatos al título, como son los 8 que van a estar en liguilla”, expresó.

Paulo considera fundamental trabajar para volver hacer del Nemesio Díez una fortaleza: “Creo que el hecho de jugar contra equipos que a veces te esperan un poco, te contragolpean bien y tienen jugadores de calidad, pasa lo que pasó el domingo; independientemente de que todos fallamos, en el futbol mexicano tienes estar los 90 minutos concentrados, no puedes dar espacios, no puede dar tregua al equipo rival, más todavía jugando en casa. Los equipos sufren en Toluca en la medida que seamos intensos, que les quitemos el balón, y del segundo tiempo ante Querétaro, tenemos que corregir muchísimas cosas. Los culpables somos todos; lo bueno es que estamos en liguilla y tenemos tiempo para corregir, para llegar mucho más fuertes, primero al partido del domingo y después a una liguilla”, subrayó.

Aunque a los 'Diablos' no les ha ido mal de visita, el pupilo de Cristante prefiere sacar los tres puntos y queso en los primeros lugares de la general: “Por los resultados, la mayor cantidad de resultados positivos los tuvimos de visitantes, pero nuestra casa es una fortaleza. Me parece que venir a jugar el domingo a las 12 en Toluca con lo que implica, la temperatura, la afición muy pegada, nos da un plus. En lo personal me gustaría terminar en los cuatro y si no, hay equipos que han demostrado que de visitante también se puede ganar, nosotros lo hemos hecho en este torneo e independientemente en qué posición terminemos, lo ideal es llegar fuertes al primer partido de liguilla”, concluyó.