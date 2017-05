Hernán Cristante: "Todavía no dimensionamos hasta donde podemos llegar"

Google Plus

Foto: (Deportivo Toluca)

El estratega, Hernán Cristante, habló después de obtener el pase a la semifinal del Clausura 2017 frente a Santos, por un marcador de 1-3. A pesar del marcador en contra y en casa, los 'escarlata' ya tienen el segundo boleto.

Sobre la actitud del equipo, el argentino resaltó los errores que han cometido en sus juegos es casa: "Hay enojos, no hilvanamos buen futbol, no nos sale lo que normalmente nos sale fuera (de visitantes), y acá en casa no, eso provoca enojo, lamentablemente es así, con un 3-1 en contra acá casa, en una fase de liguilla, nadie está contento, pese a pasar a la semifinal hay que corregir muchas cosas".

A los 'diablos', les costó manejar sus últimos juegos en el Estadio Nemesio Diez, lo que les hubiera valido una mejor posición en la clasificación: "Si analizamos los rendimientos, normalmente de visitante tenemos un mejor dominio del partido, podemos agarrar más la pelota, bajarle el ritmo al rival, acá en casa queremos hacer todo rápido, y el hacer todo rápido te mete en un mundo de imprecisiones".

También se le cuestionó sobre la posibilidad de elegir su horario en el partido de vuelta en caso de terminar arriba en la tabla general: "Tenemos que analizarlo bien, a mi particularmente me gusta más jugar más de noche, el desgaste es distinto, nosotros somos un equipo que a veces sufrimos eso, me entra la duda, lo vamos a pensar bien, sé que tenemos poco tiempo para decidirlo pero me gustaría jugar más en la tarde que a medio día".

Sobre el manejo de la jugadas en el terreno de juego, dijo: "Hoy en el primer tiempo noté cinco jugadas que pudieron haber progresado distinto y haber terminado diferente, pero nos ganó la ansiedad y quisimos jugar rápido, en el último toque no estamos siendo presisos, como no nos pasa regularmente de visitante".

Por último, se le cuestionó sobre el comentario del 'Chepo' de la Torre, en el que dijo que gracias a Alfredo Talavera, Santos no pudo obtener un mejor resultado: "Creo que ellos tuvieron oportunidades y 'Tala' también hizo un buen juego. Es un buen arquero, lo ha demostrado, tiene esa capacidad, no le alcanzó, no es culpa de Talavera".