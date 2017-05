Con complicaciones, el 'Diablo' accede a Semifinales

Google Plus

ÁRBITRO: Marco Ortíz. Amonestó a: P. Barrientos (min. 53), N. Araujo (min. 54), J. Méndez (min. 83) y C. Izquierdoz (min. 85).

(4) Santos: J. Orozco; C. Izquierdoz (C), N. Araujo, J. Sánchez, O. Martínez, W. Sandoval, U. Rivas (D. de Buen, min. 78), G. Arteaga (E. Armenteros, min. 84), J. Rodríguez, J. Furch y D. Tavares. DT: José de la Torre.

Toluca (5): A. Talavera; E. Velarde, A. Galindo, P. Da Silva (C), R. Salinas; A. Ríos, E. Trejo (J. Silva, min. 75); G. Hauche (J. Méndez, min. 60), P. Barrientos (F. Uribe, min. 65), R. Sambueza; y E. Triverio. DT: Hernán Cristante.

La noche de este sábado, el Deportivo Toluca se convirtió en el segundo equipo semifinalista del torneo Clausura 2017 de la Primera División, tras vencer en el global (5-4) a Santos, escuadra que luchó hasta el final, sin embargo, no alcanzó a revertir el marcador.

El partido en el 'Infierno' comenzó con muy buen ritmo. Al 20', la visita tomó la ventaja con el autogol de Enrique Triverio; el atacante argentino no supo rechazar y, con la cabeza, terminó metiendo la pelota en su propia puerta. Más tarde, los 'Guerreros' continuaron atacando, pero Alfredo Talavera contuvo los ataques.

En la recta final de la primera parte, por el sector izquierdo, Rubens Sambueza generó una gran jugada, en la que mandó un servicio al área, el cual fue rematado de primera intención por Antonio Ríos. De esa forma, los dirigidos por Hernánde Cristante igualaron el cotejo.

Un par de minutos después, otra vez a balón parado, los comandados por José Manuel de la Torre volvieron a adelantarse en la pizarra, ahora con la anotación de Ulises Rivas; el mediocampista mexicano desvió el testarazo de Julio Furch para vencer a Alfredo Talavera.

En el segundo tiempo, la tónica del juego siguió siendo la misma: Santos proponía, y Toluca defendía. Antes del 60', el cuadro albiverde volvió a anotar, en esta ocasión, por conducto de Julio Furch, quien aprovechó el mal rechace de 'Tala' para empujar el balón al fondo de las redes. La visita necesitaba dos goles más para pasar.

Posteriormente, los laguneros no se rindieron, pero no lograron volver a hacerle daño a los 'Escarlatas', debido a las buenas intervenciones de 'Tala' y la defensa local. No hubo tiempo para más, Santos ganó el partido, pero Toluca avanzó por el marcador global.