Hernán Cristante: "De local tenemos que sacar una ventaja"

(Foto: Deportivo Toluca)

El estratega 'escarlata', Hernán Cristante, ya se encuentra preparado para el duelo frente a Chivas en las Semifinles de la Liga MX. El equipo se a preparado a tope para recibir al 'rebaño' en el Estadio Nemesio Diez.

Sobre el planteamiento del partido, el director técnico tomó como referencia el juego de vuleta de los Cuartos de Final, donde una vez más se les complicó a los 'diablos', jugar de visitante: “Los dos partidos se tienen que jugar de la misma manera. La intensidad va a ser la diferencia. El otro día tuvimos un primer partido en cuartos de final que salió todo redondito y salió todo muy bien, vienes a casa y de repente la intensidad no es la misma y los planteamientos fueron exactamente igual, cambió en algo, en un mano a mano, en una determinación, en una pelota disputada, ahí cambia el desarrollo de y esto es exactamente igual no importa si juegas de local o de visitante. Nosotros de local tenemos que sacar una ventaja y la ventaja se saca a través de jugar bien y de visitante tendríamos que sacar una ventaja también, no ir por el resultado nada más, sacar la ventaja es saber jugar el partido, y saber jugar el partido es pasar a la siguiente fase”.

También tomó como referencia al Profe Meza y Hernán, dijo: “Cuando buscas ganar, pasar de fase o salir campeón, hay que ganarle a absolutamente todo, hay que ganarle al rival, hay que ganarle a las decisiones que puedan ser equivocadas de los árbitros, hay que ganarle a un estadio, al piso, al a lluvia, al estado de ánimo de ellos y al nuestro, entonces es eso”.

Sobre la afición que ha respondido muy bien a lo largo del torneo cuando juegan en casa, comentó: “La gente de Toluca está muy enganchada, está muy prendida, el otro día el estadio estaba muy agradable y creo que en el marco de nuestra localía se va a ver igual ”.

Acerca del trabajo de Matías Almeyda, y el manejo de jugadores, dijo: “Creo que el trabajo de Matías ha sido muy bueno, ha tenido continuidad que eso también aporta y ayuda, tiene una buena cantera pero también ha recibido buenas incorporaciones de gente que no son tan canteranos, creo yo, entonces sí le ha devuelto ese empaque ese brío que normalmente te encontrabas cuando jugabas contra Chivas y le ha puesto ese vértigo, nosotros también hemos recuperado cosas”.

Por último, se habló de la convocatoria de Alfredo Talavera a la Selección Mexicana: “Es merecida. Salvo que algún técnico no le parezca. Me parece que lo ha hecho muy bien, así viene trabajando desde hace tiempo, salvó la final del 2010 no por la final sino por dos o tres situaciones que tuvo en el partido. Es un arquero que merece la convocatoria, sin duda”.