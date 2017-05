Diablos y Chivas igualan en el Nemesio Diez

Google Plus

Toluca: 1.- A. Talavera; 29.- R. Salinas, 4.- P. Da Silva (C), 5.- O. González, 2.- E. Velarde, 15.- A. Ríos (25.- J. Méndez, min. 83), 26.- E. Trejo, 24.- P. Barrientos (21.- E. Triverio, min. 70), 19.- R. Sambueza, 7.- G. Hauche (11.- C. Esquivel, min. 59), 20.- F. Uribe.

Chivas: 30.- R. Cota, 17.- J. Sánchez, 3.- C. Salcido (C), 2.- O. Alanís, 6.- E. Hernández, 23.- JJ. Vázquez, 25.- M. Pérez, 18.- N. Calderón (10.- JE. López, min. 73), 21.- C. Fierro (20.- R. Pizarro, min. 57), 7.- O. Pineda (14.- Á. Zaldívar, min. 62); 9.- A. Pulido.

MARCADOR: 0-1, min. 82, Pizarro, 1-1, min. 85, Uribe.