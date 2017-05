Resultado del partido Chivas 1-1 Toluca de las Semifinales de la Liga MX 2017

VIDEOS | Goles de ambos equipos

94' Termina el partido y tras más de 10 años de no llegar a una final, Chivas se instala en su objetivo central de esta temporada

91' Sinha dejó ir un avance prometedor por tirar un balón filtrado a tierra de nadie

90' Se agregan 4 minutos

87' Tarjeta amarilla para Sinha por una fuerte entrada sobre Orbelín Pineda

84' Chivas se pierde una excelente oportunidad de contragolpe, rompe Da Silva el pase de Pizarro

82' Carlos Salcido sale lesionado, adentro el 'abuelo' Basulto

76' Pelota de Sambueza que se dirige a la tribuna, le pegó pésimo en su desborde

74' Falta de Pulido sobre González durante el remate de cabeza del rojiblanco

73' Entra Sinha, adiós Hauche

72' ¡Por un lado! Pizarro por poco y anota el tanto de sentencia

71' Amarilla justa para Jesús Méndez por una fuerte barrida por atrás sobre Pulido

68' Zaldívar se tira al piso; saldrá por lesión y se viene la 'Chofis'

67' Servicio para el 'Chelo' Zaldívar, no lo alcanza y la toma Talavera

65' Probablemente Zladívar salga, hizo sprint y sintió tirón, voltea a la banca

62' Sambueza llega a línea final, encuentra destino pero Uribe realiza mal la jugada y la regala a Chivas

59' Falta sobre Enrique Triverio, peligro para Cota

46' ¡GOOOOOOOOOOL! URIBEEEEEEEEE

45' Cambio doble de Toluca, salen Trejo y Barrientos, adentro Jesús Méndez y Triverio

45' Arranca la parte complementaria para definir al primer finalista

45' Termina la primera mitad, el 'Rebaño' lo gana cómodamente al descanso

42' Amarilla para Jesús Sánchez por falta sobre 'Sambu'

41' Alan Pulido intenta desde afuera del área pero se va alejado su disparo

36' ¡Increíble! Sambueza se lleva a la zaga chiva pero se pierde el empate con una mala ejecución al disparar

34' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL! Néstor Calderón con un espléndido cobro de balón parado anota el primero de la tarde

32' Chilena de Uribe muy endeble, Cota recuesta y se queda con el balón

30' Falta de Velarde sobre Edwin Hernández cerca del área escarlata

27' Fierro desperdició una jugada en ataque, terminó entre un mar de piernas pero consigue el segundo cobro de esquina del partido

23' Falta sobre Pineda en su propio campo

22' Discusión entre Sambueza y Pizarro, no pasa a mayores

20' Bastante irregular Toluca en sus toques, ha dejado ir varios contragolpes por lo mismo

18' Se marca infracción de González sobre Fierro, jugada de peligro a favor del 'Rebaño'

15' Toluca se la pierde en varias ocasiones, rebote tras rebote en el área rojiblanca

10' Buena jugada de Pizarro por la derecha pero nadie llega a conectar su servicio

8' Se señala fuera de lugar de Uribe y se pierde una buena oportunidad

6' Primer aviso de Toluca, remata Uribe de testa pero muy endeble su intento para Cota

6' Pizarro manda un balón muy flojo a Talavera que el mismo ahueca y despeja

4' Néstor Calderón prueba a Talavera y hay tiro de esquina

4' Se indica falta sobre 'Chapo' en medio campo

3' Intento de Jesús Sánchez que carece de fuerza y se marcha por un costado

1' Falta de Pulido sobre un jugador mexiquense

1' Uribe dispara pero se va completamente desviado

1' Toluca toma la iniciativa pero impreciso

0' ¡Pitazo inicial por un lugar para liguilla!

Saltan los equipos para dar inicio al: "juega limpio, siente tu liga"

A nada de que salgan los equipos de vestidores para iniciar el protocolo de la liga

Por sí te lo perdiste el día de ayer, Lobos BUAP es el conjunto de Ascenso MX que sube a suplir a Jaguares de Chiapas en primera división

Chivas sale así: Rodolfo Cota; 'Chapo' Sánchez, Carlos Salcido, Oswaldo Alanís, Edwin Hernández; Orbelín Pineda, 'Gallito' Vázquez, Rodolfo Pizarro, Néstor Calderón, Carlos Fierro; Alan Pulido, de igual forma repiten los jugadores

Listo el 11 de Toluca: Alfredo Talavera; Paulo Da Silva, González, 'Striper' Salinas, Efraín Velarde; Antonio Ríos, Erbin Trejo, Rubens Sambueza, Pablo Barrientos; Gabriel Hauche; Fernando Uribe. Repite el mismo once de la ida

Mientras que Toluca cuenta con plantel completo, Chivas tiene fuera de competencia a Jair Pereira, Cisneros y el 'Cone' Brizuela

Actualmente Chivas posee a tres jugadores que formaron parte de las filas rojas: Miguel Ponce, Néstor Calderón e Isaac Brizuela que está lesionado, mientras que en Toluca milita Alfredo Talavera, que formó parte de la 'escuelita' que dejó Oswaldo Sánchez en Verde Valle

Uno de los estadios más modernos es sin duda alguna el de Chivas que en un inicio se bautizó con el nombre de Estadio Omnilife, empresa de la que también es dueño el empresario Jorge Vergara. Este inmueble se inauguró un 29 de julio del 2010 ante Manchester United. Ubicado en Zapopan es el sexto estadio con mayor capacidad en México, su número es para 49, 800 espectadores.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Chivas vs Toluca en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Chivas. La transmisión del juego comenzará a las 18:06 horas en VAVEL México. Espere aquí con nosotros.

Contando desde el Invierno del '96, llevan en total 30 partidos disputados entre sí, si revisamos desde el primer enfrentamiento sumamos otros 28, Toluca lleva una amplia delantera tras 56 partidos con 25 victorias, apenas 16 de Chivas y 17 empates. 83 goles anotados a favor de los mexiquenses y 64 para los rojiblancos.

El último cotejo de Toluca como visitante fue en contra de Santos Laguna y le terminó quitando el invicto en Torreón de manera descarada, goleándolos 1-4 con excelsa actuación de Rubens Sambueza y Gabriel Hauche quienes hoy deberán ser bastante determinantes.

Toluca tiene la misma obligación que Chivas el día de hoy, es su centenario, la oportunidad de llegar a la final con la intención de emparejar a Chivas en títulos y el momento para que Cristante en su segundo torneo como entrenador de primera división se consagre con el título. Tiene elementos suficientes con capacidades para resolver un partido, hombres con talento y carácter, los escarlatas pasan con cualquier marcador en el que no pierdan o sea 0-0, el hacerle un gol a los locales en los primeros minutos es fundamental para madrugar y dominar mediante la actitud el partido, sabemos que en la historia de Chivas las remontadas no son muy probables.

Rubens Sambueza, Pablo Barrientos, Gabriel Hauche y Fernando Uribe quieren ser artífices con su talento, por las bandas, con tiros de larga distancia, llegando a línea final, sirviendo balones y el balón parado Rubens y 'Pitu', flotando, dando pases filtrados, rompiendo líneas Hauche y el cafetalero Uribe rematando lo que le llegue ya sea con lo testa o con los pies en este partido Chivas vs Toluca en vivo.

La última vez que Chivas actuó como local terminó pidiendo la hora ante Atlas en los cuartos de final de vuelta, con una excelsa actuación de Cota ante la ofensiva rojinegra. El partido terminó 1-0 con tanto de Pineda, los rojiblancos pasaron gracias a la posición en la tabla pues en global quedó 1-1.

Chivas tiene una encomienda bastante grande por parte de la afición que suspira desesperación al no poder celebrar un título de liga desde aquél lejano 2006 precisamente ante Toluca, el día de hoy es clave si quiere cuando menos llegar a la final, Almeyda se ha comprometido a tope con el 'Rebaño' ganando dos Copa Corona MX, le falta la cereza en el pastel que sería la doceava estrella en su historia además de esto lograría doblete de trofeos.

La recuperación de Zaldívar y Pizarro han sido vitales en esta eliminatoria Chivas vs Toluca, sobre todo de este último que además de anotar el gol de visita, recorre muchos kilómetros, un sacrificio enorme a lo largo de los noventa minutos, el ex de Pachuca es colocado como volante por la derecha aunque intercambia constantemente la banda para ser más incisivo, no se posiciona como 'box to box', lugar que ocupaba en su antiguo equipo. A esto le agregamos la presencia ofensiva de Orbelín Pineda, un volante mixto con disparo de larga distancia además de tener la técnica para quitarse rivales, pisa constantemente el área, apoya en la defensiva, algo como lo que llegó a significar en sus mejores tiempos el 'Gullit' Peña con León. Sin Pizarro y Orbelín, Chivas estaría en aprietos ante un Toluca que dejó de hacer muchas cosas.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chivas vs Toluca en vivo, correspondiente a la semifinal de vuelta del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Chivas a partir de las 18:06 horas