Sinha celebra cumpleaños  con sabor a despedida

Foto: Deportivo Toluca

Una de las figuras e ídolos del Deportivo Toluca, Antonio Naelson 'Sinha', celebró su cumpleaños el masrtes pasado en compañia de jugadores y directiva del equipo 'escarlata'.

Sobre el sentimiento que le causa despedirse de las canchas tras casi dos décadas de carrera, en donde México y el equipo 'diablo' se convirtieron en su casa, dijo: “Han sido de demasiadas emociones, es un tema para el cual no te puedes preparar. Uno piensa que llega el retiro y dice: ‘Hasta aquí llegué y así nos vamos’, pero son demasiadas cosas las que va uno viviendo en muy poco tiempo, en lo cual trata uno de mantener la cordura porque si no se la va a pasar chillando uno todo el tiempo. Pero bien, contento por lo realizado a lo largo de casi 20 años de estar en México, aunado a lo que pasamos en Brasil también, y la verdad tranquilo, sabedor de que cada vez que pise una cancha traté de dar lo mejor”.

El brasileño, se proclamó campeón en cinco ocasiones en la Liga MX, además de dos Campeón de Campeones y una Copa Campeones de CONCACAF: “Para este club solo hay palabras de agradecimiento sinceros, no solamente de la boca hacia afuera. Las palabras se las lleva el aire pero el agradecimiento se da trabajando, se da día a día haciendo las cosas bien en pro de un equipo que me ha dado prácticamente todo lo que tengo hoy hablando en lo futbolístico. Prácticamente mi carrera la hice totalmente acá, tenemos la fortuna de que nos hayan dado trabajo durante tanto tiempo así que no queda más que agradecer a Dios, porque es quien nos da la bendición de estar vivos, y a cada una de las personas que han cruzado este camino. Es un club grande que ha ganado por sí mismo el reconocimiento del público y del futbol mexicano así que solamente palabras de agradecimiento y elogios a esta institución que tanto me ha dado. no tengo otra manera de ver ni de decir las cosas, solamente gracias Toluca”.

Sobre su futuro como trabajar en alguún puesto como directivo en el equipo del Estado de México, comentó: “No hemos aterrizado nada, no hemos platicado formalmente de alguna situación de continuar dentro del club o no, sí ha habido una charla sobre alguna propuesta de trabajo, no lo podemos negar, pero nada formal”.

En su último partido en Primera División, ante Chivas, el histórico '10', se quitó los zapatos y caminó casi descalzo en la cancha, respecto a eso, dijo: “Así empezamos jugar al futbol, descalzo. Era como recordar esa etapa de cuando empezamos a jugar con mi hermano, jugábamos dos contra dos frente a la casa y recordar la primera playerita, que era el dueño de un equipo -éramos dos jugadores, pero el dueño del equipo- y se me ocurrió terminar mi carrera como empecé, descalzo. Hubiera estado mejor que me quitara las medias para que fuera completo, pero ya los sentimientos en ese momento no me dejaron hacerlo. Pero fue eso, terminarlo de la manera en que lo empecé”.

Como un último mensaje, a todas las personas que lo apoyaron en su trtayectoria futbolistica: “Gracias a cada una de las personas que han podido aplaudir, que me han criticado, que me han dicho cosas para el crecimiento de mi trabajo y de mi vida personal, solamente agradecerle a todos y a todo el país porque ha sido una bendición haber llegado acá, son casi 20 años de trabajar en una tierra bendita porque en esos 20 años solamente uno tiene palabras de agradecimiento”.

Por último, hizo un recuento de todo lo que nunca imaginó de niño y se hizo realidad en el club que se convritió en el equipo de sus amores: “Toluca es mi casa, mi carrera, no podemos tener otro adjetivo. Es el club de mis amores, aquí hice prácticamente toda mi carrera, está en un lugar muy especial de mi corazón y de mi vida. Va a seguir siendo esté Sinha o no, siempre va a recordar esa playera y el estadio. Lo que he vivido acá en este club ni en el mejor de mis sueños cuando era niño hubiera creído que hoy estuviera hablando de lo que he vivido acá. Es mi casa y lo seguirá siendo porque yo vivo aquí a la vuelta y si no me dejan entrar brinco la barda y paso”.