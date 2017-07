Osvaldo González: "10 bajas, no es ventaja"

Foto: (Deportivo Toluca l Entrenamiento)

Los números y el buen trabajo han sido positivos para la escuadra de Cristante en cara al torneo Apertura 2017, y que Osvaldo González afirmo que el equipo escarlata aspira al triunfo en la jornada inaugural: “Veo bien al equipo, a mis compañeros metidos en el trabajo, estamos muy motivados de iniciar bien el campeonato y ojalá obtener un triunfo, va a ser muy importante pararnos bien y demostrar lo bien que hemos trabajado”

Sobre el argentino procedente del Werder Bremen de Alemania menciona que se ha sentido cómodo y se ha adaptado bien en cara al partido de Chivas: Se ha adaptado bastante bien, viene de una Liga muy importante, tiene características diferentes a las de Paulo (Da Silva, quien salió del equipo), y creo que se ha adaptado muy bien al equipo. Tiene un poquito más de velocidad, tiene un carácter fuerte igual que Paulo y al igual que Paulo va a ser un jugador que va a ser muy importante para el equipo”.

Saben en las 10 bajas que tiene el equipo de Guadalajara y que no por ello tienen el partido ganado, tienen que demostrar el buen fútbol en la cancha: “Chivas es un equipo grande y creo que va a saber suplir esas falencias que tiene en este momento, creo que va a ser un partido parejo al igual que los partidos de liguilla, pero estamos convencidos de que vamos a sacar un buen resultado”.

Por último González menciona que no sabe el parado que va a tener el equipo rival, sin embargo tienen que estar listos y sacar los tres puntos: “Han sido partidos muy parejos. No hemos sacado gran diferencia. No tengo idea cómo va a parar Chivas, creo que el día anterior al partido ya vamos a tener una idea de los elementos con los que va a jugar y como he dicho, estamos convencidos, estamos claros en lo que tenemos que hacer y tenemos fe en que vamos a sacar un resultado positivo. No (somos favoritos), somos un equipo fuerte, y más que nada tenemos que demostrarlo en la cancha”, concluyó.