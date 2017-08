Luis García: "Me siento motivado por la oportunidad"

(Luis García | Foto: Deportivo Toluca FC)

El guardameta de los 'Rojos', Luis García, se dijo tranquilo ante la presión que se ha significado tener que suplir a Talavera en estos partidos:

"Me he sentido bien, estos dos partidos he salido con esa gran ilusión que he tenido desde que llegué acá. Lo de Alfredo, lamentablemente es una baja donde al equipo nos dio fuerte, pero yo estoy trabajando duro para hacerlo de la mejor manera", expresó.

Luis reconoció que a pesar de no ser nada facil cargar con la presión de suplir a Talavera, se ha mantenido firme durante este par de encuentros: "Es una gran responsabilidad para mí, la verdad no me lo esperaba y menos de esta forma, con una lesión de Alfredo, pero estoy firme para el torneo, para hacerlo de la mejor manera", comentó.

Luis sabe que debe aprovechar esta oportunidad para poder hacerse notar y es por eso que buscara trabajar duro para poder crecer profesionalmente: "Me motiva para seguir trabajando fuerte y obviamente no relajarme, y hacer lo mejor de mí en cada entrenamiento y cada partido, romperme el alma; es una oportunidad que me brinda la directiva y tengo que agradecer esa confianza para seguir creciendo en mi carrera", subrayó.

Luis García envió unas palabras de aliento para su compañero Alfredo Talavera. "Es algo difícil para él pero sé que va a regresar más fuerte y desearle que se recupere muy pronto para verlo de nuevo por acá".

Para finalizar, García destacó el buen paso con el que llega su rival, además de mostrase agradecido por el apoyo brindado: "Será muy buen partido, Atlas viene con dos victorias, me siento motivado y muy contento con la oportunidad que me brinda el club y sobre todo Hernán, comprometido a la vez y con esas ganas de salir a la cancha a dar lo mejor de uno", concluyó.