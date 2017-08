Hernán Cristante: “Aplaude la marcha”

(Foto: Deportivo Toluca l Partido vs Leones Negros)

Luego de la participación en la Copa Mx, Hernán Cristante se muestra contento por la participación que tuvieron que recalca que el trabajo debe mejorar día a día: "Estoy contento, el equipo hizo un buen trabajo, un buen partido; por las circunstancias no se iba a presentar fácil, pero ellos lo hicieron ver fácil. Estoy tranquilo, estamos trabajando bien y el foco no lo tengo en ningún campeonato, lo tengo en el día a día. Sí, el objetivo es claro pero hay que trabajar"

No era un partido fácil por el clima, pero el debut del joven Ramón Pasquel le sentó bien al equipo, Hernán menciona que el jugador tuvo pocas equivocaciones y que pronto irá creciendo: “Estuvo bien, no era un partido fácil por el clima pero él lo trabajó bien, se lo vio con solvencia, estuvo tranquilo, esa es la parte más importante. Cualquier jugador de campo se equivoca, y a él le va a tocar equivocarse también, el tema es cómo maneje los tiempos, cómo se desenvuelva y a mí me gustó cómo lo hizo hoy".

Cristante destacó que el equipo ha tenido bueno nivel tanto en la liga mx como en la copa mx y que jugadores como Jesús Méndez, Barrientos y Gómez están retomando su mejor nivel futbolístico.

“El tener jugadores casi al cien complementa al grupo, sabiendo que hay lesionados; hay cosas que se han ido complicando pero me gusta eso. El equipo no importa quién juegue está manteniendo una intensidad y una idea, ese es el punto a destacar para mí".

También menciono el paso firme que esta teniendo Maximiliano Perg, Pedro Alexis Canero y Martín Abundis, quienes se mostraron con goles en el encuentro de copa.

"Uno ve las posibilidades que hay, esto no quiere decir que de acá en adelante salga todo bien porque el futbol tiene esas cosas. Hoy Abundis tuvo una movilidad, hizo un gol, está trabajando bien y tiene mucho más para dar; Juan Delgadillo; Alexis Canelo no tiene mucho que se incorporó al plantel, le falta entenderse, tener más futbol, pero va bien, entonces estoy tranquilo porque los chicos responden, y no me están respondiendo a mí se están respondiendo a ellos, que es lo mejor", finalizó.