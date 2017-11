Hernán Chistante "No podemos cambiar el ADN del equipo, eso es natural "

Foto: Toluca FC

Solo queda un partido de fase regular y aunque en estos momentos Toluca se encuentra en zona de liguilla con 26 unidades, después de la práctica matutina del día de ayer, el estratega argentino ha expresado la necesidad por conseguir el último triunfo para evitar cualquier sorpresa que pueda dejarlos fuera de la competencia

Como sabemos, debido a la fecha FIFA no habrá partidos este fin de semana pero Los Diablos Rojos preparan un encuentro amistoso frente a Gallos Blancos de Querétaro a celebrarse este próximo sábado

El también ex arquero toluqueño se dice tranquilo con el funcionamiento y la entrega del equipo dando como referencia un balance positivo para sus aspiraciones durante el torneo regular, recalcando que siempre hay detalles por mejorar

“En líneas generales insistir sobre lo mismo, no podemos cambiar el ADN que tiene el equipo, eso es natural. Si hago un balance de todos los partidos que han pasado, en líneas generales ha sido bueno y me tiene tranquilo, me tiene en cierta forma contento por la entrega que han tenido los jugadores. Después, en el aspecto particular siempre hay cosas qué mejorar, siempre hay cosas qué inducir, siempre hay cosas que incluso uno quiere probar, pero en líneas generales seguir sobre lo mismo”

Cristante sabe lo importante que es el siguiente duelo de liga ante Xolos de Tijuana en casa por lo que saldrían con la misión de llevarse los 3 puntos que les den el pase a la Fiesta Grande pues lo apretado de la competencia podría hacer que hasta el tercer lugar que en este momento ocupa América pueda quedar fuera de la misma

“La idea es cerrar en casa de la mejor manera, eso es no solamente jugando bien sino ganando, terminar lo más arriba que se pueda y bueno, de acuerdo a los resultados ver qué es lo que pasa después pero uno tampoco se puede anticipar y pedir quiero recibir, quiero salir. Es un torneo tan apretado hoy que incluso el tercero general que es América, con un punto más que tres de nosotros que estamos allí atrás, podría quedar fuera de la liguilla".

Para terminar, el técnico de Los Diablos Rojos expreso así su sorpresa por lo apretada que esta la competencia por un puesto en la fase final pues si bien siempre han competido varios equipos por calificar en la ultima jornada, resulta increíble para Hernán que con 26 puntos pudieran quedar fuera de dicha instancia

"Me parece que es anecdótico, no se había dado un cierre de torneo tan apretado, sí siempre con 10,12 equipos tratando de pelear por un lugar pero tan apretado en el puntaje hacia arriba. Normalmente con 26 puntos estabas dentro de la liguilla, hoy no, entonces no podemos andar pidiendo, hay que hacer todavía, pensar que nos falta, que todavía vamos a tener un partido en casa muy duro, muy difícil y que hay que ganarlo”, expresó.