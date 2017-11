Alexis Vega: "Un mal partido nos puede dejar fuera"

Vega ha tenido continuidad en la recta final del torneo | Foto: Deportivo Toluca

El delantero de los 'Diablos Rojos del Toluca' Alexis Vega, declaró que están aprovechando al máximo este descanso por la Fecha FIFA, pues trabajan arduamente, a pesar de haber logrado ganar de visita frente a Veracruz, diciéndose conscientes de la importancia de cerrar de la mejor manera de cara a la liguilla: “Siempre los descansos son importante para nosotros, tuvimos una mala racha de varios partidos sin ganar, pero fuimos a Veracruz y sacamos los tres puntos, y qué mejor que regresar después de esta fecha FIFA con un triunfo; seguimos trabajando y aprovechando las oportunidades para llegar con la mejor cara a la liguilla”, expresó.

Ernesto sabe de la importancia de su partido frente a Tijuana, pues por lo cerrada que se encuentra la tabla de posiciones, con una combinación de resultados podrían quedar fuera, por lo que buscarán quedarse con la victoria y así asegurar su primer objetivo: “La tabla está muy apretada, sabemos que con mal partido podemos quedar fuera; nos estamos enfocando en el primer objetivo que es calificar, la calificación está en nosotros y esperamos que se den los resultados para estar adentro”, subrayó.

Después de un largo tiempo sin pisar las canchas, Vega reconoce que aún no se encuentra al 100%, por lo que buscará cerrar de la mejor manera el certamen: “Quiero aprovechar el cierre de torneo, falta el partido contra Tijuana y tengo que hacer bien las cosas; tengo claro que todavía no me encuentro en mi mejor nivel, estuve 10 meses inhabilitado, entonces terminar el torneo de la mejor manera y esperar para hacer una pretemporada y buscar recuperar mi mejor nivel”, comentó.

Por último, Alexis volvió a enfatizar sobre el cerrar de la mejor manera, teniendo a su favor el partido que tendrán el sábado frente a Querétaro, pues les servirá para seguir tomando ritmo y poder corregir cosas: "Estamos trabajando muy duro, sabemos que la liguilla es otro torneo, nosotros venimos trabajando bien, el sábado tenemos un partido amistoso con Querétaro que nos sirve mucho y en lo personal también para seguir teniendo ritmo, esperando llegar de la mejor manera a la liguilla”, concluyó.