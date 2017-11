Cristante y El Deportivo Toluca: Una historia de más de 20 años

Foto: Deportivo Toluca

Cuando el Deportivo Toluca en el año de 1993 decidió traer de Argentina a Hernán Cristante fue una apuesta, que en instancia parecía que no funcionaría, ya que fue hasta el 1998 cuando se asentó de manera definitiva en la entidad choricera, ya que se regresó a Argentina 3 veces.

Ya con el cuadro choricero fue Campeón de Liga en 6 ocasiones, además de levantar en 2 ocasiones el Campeón de Campeones, hoy llamado Copa de Campeones CONCACAF.

Cristante en el 2010, luego de ser dado de baja, por una decisión que sigue siendo polémica por parte del entonces entrenador José Manuel De la Torre tuvo que terminar su carrera como en los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

Cuando parecía que Cristante no sería reconocido en tierras choriceas antes del centenario de los escarlatas, fue en el 2014, cuando el cuadro escarlata le hizo un homenaje al mejor portero que ha defendido el arco del club mexiquense en toda su historia y eso que han existido buenos porteros que han defendido la playera del club rojo.

Luego tras 3 años en que el club se quedó corto al no conseguir títulos con el paraguayo José Cardozo, el club decidió darle las gracias al guaraní y decidió seguir con la idea de continuar contratando ex-jugadores del club mexiquense y fue el elegido fue Hernán Cristante, pese a su gran paso como jugador en la entidad choricera, todavía no se ha asentado en el club mexiquense y de no clasificar este domingo a la liguilla, sería un fracasa, en parte por el buen plantel que tiene le cuadro rojo, además claro de que sería el año del centenario, en dónde no ha levantado título alguno, situación que no es del agrado de la afición choricera.

Por lo que levantar un título debe de ser obligación en el club rojo, pese a la gran relación que tiene Cristante con la entidad mexiquense.