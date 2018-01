Alexis Vega, en busca de la titularidad con Toluca

(Foto: Deportivo Toluca)

A falta de muy pocos días para debutar en el torneo Clausura 2018 de la Liga MX, la escuadra de Toluca continúa su prepración de cara a su partido ante Chivas en la cancha del Estadio Nemesio Díez.

Luego de concluir el entrenamiento, Alexis Vega dijo estar entusiasmado por este nuevo semestre, en el que espera dejar atrás las lesiones para sumar muchos minutos con la camiseta escarlata: “Estoy muy contento de ya poder estar otra vez formando parte del equipo, sé que perdí mucho tiempo, pero ahora me toca estar de regreso, peleando por un lugar. En los partidos de pretemporada, lamentablemente no se dieron los resultados, pero eso no nos afecta para arrancar bien el torneo, y creo que el equipo está trabajando muy duro para poder hacer bien las cosas”.

Además, confesó la razón por la que el encuentro de este fin de semana es especial: “Para mí, todos son importantes, pero hay partidos que visten, en los que hay que pelear un poquito más, como con Chivas, un quipo que trabaja con puros mexicanos. A mí me emociona y me enorgullece estar otra vez aquí, con el primer equipo, jugando y empezar el torneo; solo es el comienzo de una nueva historia que está por escribirse”.

Por último, el delantero mexicano mencionó que uno de sus objetivos para este 2018 es ser titular en la oncena de Hernán Cristante: “Cuando regresé de la lesión, me mentalicé que quería volver a jugar; cualquier jugador quisiera estar en el once inicial y yo estoy trabajando día a día, me recuperé bien y me enfoqué en lo que quería. Gracias a Dios, ahorita tengo la posibilidad de volver a estar en ese once y esta oportunidad no hay que dejarla pasar, y aprovecharla al máximo porque las oportunidades son muy pocas”.