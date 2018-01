Hernán Cristante: "No tengo dudas sobre el plantel"

(Foto: Deportivo Toluca)

Los 'Diablos Rojos' del Toluca, no paran, sino que siguen con su preparación de cara a la primera fecha de la Primera División, edición Clausura 2018. Este jueves, los mexiquenses entrenaron en su estadio, y al finalizar, Hernán Cristante afirmó estar satisfecho con el funcionamiento que tuvo su equipo en la pretemporada.

“Hoy no tengo dudas sobre el plantel, estoy contento y seguro con lo que veo, han trabajo muy, muy bien, no puedo decir absolutamente nada con respecto a eso. Sabemos que va a ser un torneo cerrado, difícil, un inicio complejo con un rival importante acá en casa, dos salidas consecutivas. Siempre hay cosas que trabajar y corregir, siempre sobre la base y sobre lo que tiene el equipo”.

Por otra parte, habló de las cualidades que tienen las Chivas, institución a la que define como “un club grande que donde se plante busca ganar, busca hacer la diferencia. Es un equipo dinámico, que no creo que cambie demasiado su estilo o su forma, porque no han cambiado sustancialmente el plantel, asíque no espero otro Guadalajara que no sea agresivo, ue quiera ganar, que corte jugadas, que salga a pelear en la cancha como vamos a salir nosotros”.

Finalmente, a pesar de que todavía no tendrán a todos sus jugadores disponibles, el estratega argentino aseguró que están listos para debutar el próximo domingo: “Los que se vayan sumando nos van a ir apuntalando más todavía. Tenemos que estar al cien de nuestras capacidades, después ese cien hay que elevarlo; hoy supongamos que estamos en un techo, ese techo hay que empujarlo, hay que ir mejorando todos los días. Para iniciar el domingo estamos al cien, después hay que llevar eso hacia arriba”.