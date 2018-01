Cruz Azul rescata el empate en el 'Infierno'

Google Plus

Toluca: L. García; C. Borja, M. Perg, O. González, R. Salinas; A. Ríos, L. López (J. Delgadillo, min. 72); P. Barrientos (Á. Reyna, min. 70), A. Vega, R. Sambueza (C); y P. Canelo (F. Uribe, min. 62). DT: Hernán Cristante.

Cruz Azul: J. Corona (C); A. Aldrete, J. Domínguez, J. Velázquez, J. Madueña; R. Baca, F. Silva, W. Montoya (C. Peña, min. 59); C. Fierro (E. Roco, min. 77), M. Rodríguez y F. Mora. DT: Pedro Caixinha.

MARCADOR: 1-0, min. 35, P. Barrientos. 1-1-, min. 66, F. Mora.

ÁRBITRO: Jorge Rojas. Amonestó a: R. Sambueza (min. 76), O. González (min. 79), R. Baca (min. 80)

INCIDENCIAS: Jornada 4 del torneo Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Nemesio Díez: 26,246 espectadores.