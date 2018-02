Rodrigo Salinas: "Seguimos trabajando para tener participaciones significativas"

Google Plus

(Foto: Deportivo Toluca)

El Deportivo Toluca no pierde el tiempo, ya que luego de igualar en casa ante Cruz Azul, retomó entrenamientos este lunes para comenzar a prepararse de cara a la quinta fecha del torneo Clausura 2018 de la Primera División.

Finalizando la práctica, Rodrigo Salinas habló con la prensa mexiquense respecto al inicio que han tenido en el certamen liguero, asegurando que no han hecho mal las cosas: “A lo mejor mereceríamos más puntos, pero esto no es de merecer, es de hacer. Hemos platicado que podríamos estar más arriba, pero bueno, así es el futbol, hemos dejado escapar puntos, pero el equipo está fuerte, se encuentra bien, ha hecho buenos partidos de visita y de local, generando muchas oportunidades de gol, y estamos a tres puntos del líder; seguiremos haciendo nuestro futbol, buenos partidos de visita, porque ganando el partido que viene nos ponemos arriba”.

Asimismo, dio su opinión acerca de Necaxa, equipo que la semana pasada goleó a León y al que enfrentará el próximo sábado en la cancha del Estadio Victoria: “En México todos los rivales son difíciles, es una Liga muy competitiva, cualquiera le puede dar la sorpresa a cualquiera; lo hizo Necaxa de visita a León. Es un partido difícil, pero hemos demostrado que podemos pararnos muy bien de visita, lo hicimos contra Atlas, y contra León lo hicimos a pesar del marcador, esa es nuestra mentalidad y el trabajo que nos pone Hernán para tener un buen funcionamiento”.

Por último, el lateral derecho expresó su sentir sobre el accionar futbolístico que ha tenido en los primeros cotejos de este semestre: “Me siento muy contento, muy agradecido con todos mis compañeros, porque sin ellos no sería posible. Seguimos trabajando día por día para tener participaciones significativas. Me ha tocado estar en esos momentos de partido, me tocó hacer gol en Copa y asistencia para gol el partido pasado, pero el equipo necesita un poquito más para sacar mejores resultados”.