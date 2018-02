Hernán Cristante: "Le vamos a competir a todos"

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Posteriormente al empate ante Necaxa en el Estadio Victoria, en lo que fue la quinta fecha del torneo Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX, Hernán Cristante dio sus impresiones sobre dicho juego, en el que Toluca sumó su sexto punto de la competencia.

“Fue un partido complejo, con situaciones de ambos lados. Por momentos, ambos equipos nos cuidamos más del rival. No estuvimos finos, me parece que nos estamos apresuramos para terminar las jugadas y eso nos volvió a afectar, pero, en líneas generales, me voy tranquilo porque el equipo se vio bien”.

Cambiando de tema, mencionó que, en los próximos partidos, ya podrá contar con Alfredo Talavera: “Va a estar próximamente y eso va a aumentar las capacidades del equipo. Todavía le falta, vamos a ir probándolo, ir sumándole cosas. No me preocupa en absoluto el tema de la portería. Me encanta que haya dos arqueros de este nivel, más los que están atrás de ellos, y los dos para mí son titulares”.

Además, respecto al accionar individual que Reyna y Sambueza tuvieron este sábado, el técnico escarlata comentó: “Siempre se espera más de ellos, son grandes jugadores, tienen un gran talento y seguramente irán mejorando a medida que vayan pasando los partidos. Ángel viene de una operación, tuvo un tiempo parado sin poder hacer absolutamente nada, recién ahora está trabajando al cien. Rubens, tal vez no tuvo un buen partido con la pelota, pero siempre es un tipo incómodo, es un líder nato”.

Por último, dijo estar conforme con el funcionamiento que han tenido sus pupilos en lo que va del semestre: “El equipo se va a ir acomodando, no tengo ninguna duda. Me gusta lo que veo, me gusta la sensación que me causan los jugadores, y pese a tener un presupuesto muy inferior a algunos, le vamos a competir a todos”.