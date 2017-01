Melitón Hernández: "Estamos bien enfocados"

(Foto: Xeu)

Los Tiburones Rojos de Veracruz están listos para recibir en el puerto jarocho el gran inicio del torneo Clausura 2017 donde deberán enfrentar al conjunto de Gallos Blancos del Querétaro. Los escualos, con un plantel renovado y buen trabajo en la pretemporada es como buscarán dejar de lado el tema porcentual.

Al finalizar la última práctica previa a este duelo ante Querétaro, el guardameta escualo Edgar Melitón Hernández enfatizó algunos aspectos ante el inicio de este Clausura 2017, mencionando que aún no tiene asegurada la titularidad ya que la competencia interna es muy compleja pero que de ser el encargado de salir en el 11 titular dejará todo en el terreno de juego: “No sé si vaya de titular o no, y si se me da de titular hay que darle con todo”.

Melitón fue cuestionado sobre el mal recuerdo que los Gallos Blancos le traen a su carrera ya que cabe recordar que en el Clausura 2015 en cuartos de final no pudo contener el esférico tras un centro de Ronaldinho, gol que los dejó fuera de la fiesta grande. Ante esto, el portero escualo mencionó que no es bueno vivir en el pasado y dejó clara su fe por Dios al citar un pasaje bíblico: “No me gusta mirar para atrás es una experiencia que viví, todo sirve para bien y hay que seguir y como dice la palabra de Dios que: el hombre que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos".

Por último el arquero jarocho mencionó que el equipo se encuentra listo y con toda la disposición para iniciar el torneo y darle una alegría a su afición: “Estamos bien enfocados traemos el cuchillo entre los dientes y pelear lo que tenemos enfrente”.