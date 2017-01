El capitán lleva a buen Puerto al Tiburón

La Liga MX se volvía a poner en marcha como un gran regalo de reyes, esperando sea un gran Clausura 2017. Todo iniciaba en el Puerto de Veracruz, donde los escualos, sumidos en la tabla porcentual, iban a buscar a toda costa los tres puntos ante unos Gallos que, con plantel prácticamente idéntico, volvían para realizar un mejor papel que eñ torneo pasado.

Con una entrada floja, iniciaban las hostilidades. Veracruz era quien de inicio proponía, imponiendo su ley como local y buscando generar peligro por medio de su potente ataque; a destacar que ocho de sus titulares no se encontraban en el equipo el torneo pasado. Pero eso no impedía que acosaran constantemente el área rival; aunque eso no molestaba a Gallos, que tenía la primera con el Tito Villa pasados 20 minutos, pero el argentino no definía correctamente.

Tras el susto, Veracruz se ordenó mejor en zona defensiva, pero continuaba buscando el gol sin éxito, aunque sí poniendo en predicamentos a Tiago Volpi, quien tuvo que intervenir en un par de ocasiones para evitar tantos de Reyna y Pellerano. Sin más, finalizaba la primera mitad. Para el complemento, Carlos Reinoso alentaba a los suyos a seguir atacando, cosechando frutos al minuto 50, cuando tras un pase filtrado de Arévalo Ríos, Leo López controló en el área y definió con clase para adelantar a los escualos, quienes encontraban en su capitán a un hombre importante.

Minutos después, Gallos pudo tener el empate en un contragolpe que lastimosamente desperdiciaba Candelo, dando mérito a una gran salida de Meliton, que ya era factor. Con el paso de los minutos, Querétaro se fue arrimando al frente, controlando el medio campo y buscando contactar con sus puntas, mientras que el Tiburón quería morder con latigazos de Reyna y el Keko. Pero los locales aguantaron hasta el final, llevándose los primeros tres puntos de la temporada, vitales en el tema porcentual.

Así, los Tiburones se alejan de Monarcas y rebasan a Jaguares en el cociente, esperando los partidos de estas instituciones. Por su parte, Gallos tiene mucho que trabajar, pues Vucetich no puede permitirse otro torneo sin Liguilla, máxime ostentando el campeonato de Copa MX.