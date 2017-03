Carlos Reinoso: “Veracruz no se va, esto todavía no acaba”

Google Plus

(Foto: VAVEL | Sebastián Espino)

Veracruz fue vencido en su visita frente a Monarcas por la mínima diferencia en la Jornada 9, con este resultado los escualos consuma su sexta derrota de la temporada, por lo que se prende los focos rojos en el Puerto, puesto que ya se encuentra en el último lugar de la porcentual.

A pesar del mal resultado sacado en Morelia, para el estratega de los jarochos Carlos Reinoso, confía en que sus jugadores puedan salir adelante, pues en cada partido se entregan en el terreno de juego.

“Estos chicos se matan y no se dan los resultados. Pero cada día que estoy con ellos me siento orgulloso de ser su director técnico. Veo al grupo más unido que nunca, más metido en el trabajo y en el esfuerzo. Hoy nos vamos con una derrota por un error, estoy triste por el resultado porque no se lo merecen, pero sé que saldrán adelante por la forma en cómo se entregan”.

Por tanto, el técnico de los Tiburones destacó que los jarochos no se van de la liga, lucharán en las próximas fechas para no descender, en donde menciona que hay un grupo unido.

“Soy un tipo de mucha fe y confianza en lo que hago, Veracruz no se va. Faltan muchas fechas y nosotros no nos vamos a ir a segunda. Esto no se acaba, falta mucho todavía”.

Finalmente, Carlos Reinoso se dijo convencido en que Veracruz sacará buenos resultados para escalar posiciones y olvidarse del descenso.

“Tengo muchos años de experiencia, si faltara una fecha estaría preocupado pero faltan muchas fechas, la próxima jugamos de local y Morelia de visitante, tengo fe en este grupo y confianza de que lo vamos a sacar adelante”.

Para la próxima fecha, los Tiburones estarán recibiendo a Puebla, será un duelo transcendental por la lucha del no descenso, pues con una nueva derrota para los jarochos prácticamente estarían encaminándose rumbo a la segunda división.