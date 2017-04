Luna: "No es la primera vez que el arbitraje nos afecta"

Juan Antonio Luna en conferencia de prensa. (Foto Club Tiburones)

Despúes de la dolorosa derrota en el bajío, Juan Antonio Luna comentó en rueda de prensa que apesar de haber perdido, el equipo había tenido un buen funcionamiento hasta que cayó el primer gol, con el cual el equipo escualo se vino abajo.

“Estuvimos viendo unos videos y unas fotos y parece ser que la pelota sale, ahí se ve, el abanderado está muy mal parado, está atrasado como unos ocho o diez metros le tapa la jugada el jugador de nosotros”, comentó el director técnico escualo. Además de esto agregó que esto derivo la modificación del planeamiento y fue cuando cayeron los siguientes goles del conjunto de León.

El estratega del equipo escualo aseguró que al cambiar la estrategia el equipo no pudo mantener el ritmo, “todos los partidos tienen un planteamiento, tú haces un planteamiento pero no sabes lo que va a pasar, si uno supiera lo que va acontecer con un planteamiento sería difícil que perdiera un equipo, eso es lo que venimos trabajando, lo que platicamos con los jugadores, la idea que traíamos y pues es difícil, la perspectiva es diferente”.



En cuanto al arbitraje, aseguró que ya van varias ocasiones en las que este afecta al equipo jarocho, “el partido de la semana anterior también tuvo un penal que no se marcó, uno de Peñalba que aventó a Herrera dentro del área, las circunstancias influyen, pero no creas que es cuestión de mentalidad, tú piensas que un equipo gana por la mentalidades, hay factores que tienen que analizar y tenemos que ver lo que sucedió, no nada más decir la mentalidad, la mentalidad es un factor, pero también hay otros factores, los resultados no dependen cien por ciento de nosotros, no lo podemos controlar, porque enfrentamos a un equipo, contra un árbitro, contra el tiempo, contra la altura, contra miles de factores”.