Daniel Villalva: "Veracruz esta más vivo que nunca"

Foto: Club Tiburones

Después de un intenso encuentro en el Pirata Fuente donde los Tiburones Rojos se reencontraron con el triunfo en unos sufridos noventa minutos, los protagonistas del encuentro se dieron tiempo para hablar con los medios y dar sus reacciones del partido.

Daniel 'Keko' Villalva, quien anotará un doblete, incluyendo el gol del triunfo aseguró que: “aún falta mucho, pero nosotros daremos pelea hasta el final, decirle a la gente que el Veracruz está más vivo que nunca”. Con respecto a los puntos y la distancia que existe entre los rivales del no descenso, el delantero argentino comentó: “seguimos esperando resultados de los demás, pero con el triunfo de hoy, nos ponemos a un punto de Jaguares, y a esperar a Morelia”.

Por su parte, el director técnico escualo, comentó en rueda de prensa que se encontraba satisfecho donde aseguró que no dudo que el equipo del puerto se llevaría los tres puntos, a pesar de que los alcanzarán en el marcador por unos minutos:

“El equipo se presentó muy bien, los goles fueron muy buenos, bonitos, espectaculares y yo creo que el equipo sigue mostrando mejoría a la ofensiva”.

Juan Antonio Luna espera que este sábado, su equipo pueda mostrar el mismo accionar contra Necaxa y así continuar sumando en casa para lograr el objetivo principal que es mantener la categoría.

Por parte del conjunto poblano, José Cardozo, director técnico del equipo camotero comentó: “Me siento avergonzado por el resultado, el rival no hizo nada para ganar. Me siento responsable. Al plantel se le da todo y dejamos mucho que desear. No hicimos nada para llevarnos el punto.” El estratega paraguayo tras seguir en el fondo de la tabla general, sentenció “He hablado con la directiva y si soy el que está afectando al equipo, doy un paso al costado sin problema”.

Mientras que de parte de los jugadores, el arquero Cristian Campestrini, aceptó que su equipo está metido en una mala racha “Regalamos los primeros 45 minutos, se hizo cuesta arriba, estuvimos en el empate y nos marcan rápido, pero ya está, hay que darle a lo que sigue. No hay tiempo de lamentos, el domingo tenemos juego en casa y es importante regresar el triunfo con nuestra gente”.